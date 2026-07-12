En una noche, Caifanes abarcó todos los temas que han golpeado a la sociedad mexicana en los últimos días, mediante protestas recordaron a los desaparecidos que siguen en espera de justicia, a las madres buscadoras que salen todos los días con la esperanza de encontrar a sus familiares y a la violencia contra la mujer que no termina.

Frente a 65 mil personas que llenaron el Estadio GNP, la agrupación presentó 25 de sus temas más exitosos cargados de un poderoso mensaje político que fue coreado al unísono.

“Viaje Astral” se volvió una carta de amor para las mujeres y un recordatorio de que la sociedad debe seguir avanzando para buscar erradicar la violencia que las aqueja a diario.

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“La siguiente canción se escribió para ti mujer, por muchas razones que desconocemos, pero otras no tanto, como tu lucha contra el feminicidio, por ejemplo; tú luchas por la igualdad de género. Por tu lucha, mamá, papá, por buscar a tus seres queridos. Por ti, mujer, que nos enseñaste que necesitamos: más hombres y menos machos", expresó Saúl Hernández.

"Gracias mamá, hermana, hija, esposa, prima, abuela, tía, niña; gracias a ti mujer, de toda la extensión de la palabra, por enseñarnos un camino de justicia, de evolución y de paz”, comentó.

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Rosario Castellanos, Pita Amor, Valeria Luiselli, Leonora Carrington, Amparo Dávila, Elena Garro, entre otras mujeres destacadas acompañaron la canción en imágenes proyectadas.

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“Antes de que nos olviden” fue la siguiente interpretación y sin quitar el dedo del renglón, la banda dedicó el tema a las madres buscadoras, a la par que aplaudió su labor por perseguir la justicia.

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“Ésta es para las madres buscadoras, los padres buscadores. Están haciendo lo que el Estado no hace, que es mostrar la injusticia, la soledad y el dolor que vivimos”, aseguró.

La noche también incluyó otras canciones como “Afuera”, “Aquí no es así” y “Los dioses ocultos”, en un show que vio las luces apagarse de la mano de “La negra Tomasa”, cerca de las 00:00 horas, después de poco más de dos horas de música y reflexión.

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