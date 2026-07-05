A pocas horas de llevarse a cabo el partido entre Inglaterra y México en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una canción se ha convertido en el himno no oficial de este encuentro.

Se trata de "Aquí no es así" del grupo musical mexicano de rock alternativo Caifanes, la cual rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y fue adoptada por miles de aficionados.

Lejos de los populares temas del mexicano Juan Gabriel, la adopción de esta canción proviene de un video en redes, donde de fondo pueden verse imágenes de ambas selecciones en la cancha.

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El tema de Caifanes se convirtió en tema no oficial del partido entre México e Inglaterra. Foto: ZEUS LÓPEZ CORTESÍA CAIFANES

¿De qué trata esta canción?

La canción de la banda, compuesta por Saúl Hernández, Alejandro Marcovich, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera, fue lanzada en 1994 como parte del álbum "El nervio del volcán" y es una de las composiciones más emblemáticas de Caifanes.

Aunque su letra está abierta a diferentes interpretaciones, muchos seguidores consideran que enfatiza un mensaje de sacrificio, resistencia y de defensa de la identidad mexicana, la memoria y el territorio frente a una fuerza externa.

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La principal estrofa compartida por los fanáticos dice: "Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor; donde la sangre nunca se sacrificó por un amor. Pero aquí, no es así", destacando el contraste entre ambos países.

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La Selección Mexicana marcha con paso perfecto en el Mundial 2026. FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

La canción retrata una perspectiva extranjera a la de una nación. "Vienes caminando y no sabes tu destino. Conquistando sueños, sueñas llegar a ser deidad. Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás", señala.

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Para resaltar el sentimiento de orgullo, en los videos compartidos se distinguen imágenes de algunos de los símbolos y distintivos de México, como el Ángel de la Independencia, el Museo de Antropología, el Colosio de Santa Ursula y la calidez de los aficionados.

"Aquí no es así": de clásico del rock a fenómeno viral

El fenómeno comenzó en redes sociales, donde usuarios editaron videos del partido con la música de fondo. La tendencia creció hasta convertirse en uno de los temas más usados para alentar a la selección previo a su encuentro ante los ingleses.

En mi delirio personal yo inicié este movimiento por q puse ese tweet anoche y hace una semana y hoy salieron un chingo de edits con esta pic.twitter.com/V2uJAGGz37 — pamelAaa mundialista (@trusovrry) July 2, 2026

Asimismo, la cuenta oficial de la Selección Mexicana y la banda reaccionaron al fenómeno al compartir en sus redes sociales uno de los videos realizados por los aficionados, los cuales muestran el marcado contraste entre ambos países.

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"¡PERO AQUÍ NO ES ASÍ! Aquí estamos hechos diferente. Somos de nuestra esencia, somos de nuestra historia, somos de nuestra cultura, somos de nuestros antepasados... ¡Aquí #SomosMéxico!", escribió el quipo Tricolor en Instagram.

La canción fue utilizada previamente en el año 2017, como parte de la iniciativa mediática lanzada por estaciones de radio mexicanas #To2Unidos, que buscaba responder a las medidas anti migratorias impulsadas por Donald Trump en EU.

Finalmente, para muchos aficionados, el tema representa más que una canción, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional y en la banda sonora de la ilusión mexicana rumbo al duelo frente a Inglaterra, este domingo a las 6:00 de la tarde.

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