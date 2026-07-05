Adiós al sueño del sexto título mundial: el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales, enfrentarán en cuartos de final el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra, que chocan este domingo en el Estadio Azteca.

La irrupción desenfrenada de Haaland y compañía en el regreso de Noruega a un Mundial, por primera vez desde 1998, se llevó por delante los sueños de la generación de Vinícius Jr y Endrick de llevar a casa un trofeo que se escapa una y otra vez desde 2002.

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Brasil en lamento, tras quedar eliminado del Mundial de 2026 en los Octavos de Final - Foto: AFP

Neymar (90+10'), en la que seguramente fue su última participación mundialista, descontó desde el punto blanco para una Seleção que acabó rendida sobre el césped del MetLife Stadium.

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Los brasileños pretendían hacer suyo el estadio a las afueras de Nueva York en el que se disputará la final, el 19 de julio, pero acabaron viendo festejar a sus rivales, una selección a la que no han podido vencer las cinco veces que han enfrentado.

Con su impecable traje negro y sus nervios de acero, Ancelotti fue a consolar a sus jugadores, especialmente a Vini, tendido en el césped con el pecho hacia el cielo tras el pitazo final.

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Selección de Noruega en festejo de gol, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Dirigidos por un técnico de inmejorable palmarés, los auriverdes jugaron con un guion, de ceder el dominio y apostar al contragolpe, más digno de Noruega que de su historia gloriosa.

Y el gigante del Manchester City, hasta sus dos goles poco presente, le recordó sin piedad que los tiempos han cambiado y que el país que Pelé hizo famoso ya no se sienta con los grandes.

Con sus dos tantos, Haaland llegó a siete dianas en su primera Copa del Mundo e igualó al francés Kylian Mbappé y al argentino Lionel Messi en el primer lugar de la tabla de artilleros. Además, llevó a su país por primera vez a cuartos.