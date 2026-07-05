Tras los recientes festejos en el Ángel de la Independencia (los cuales registraron asistencias multitudinarias que derivaron en incidentes graves por la compresión del gentío), resulta indispensable adoptar medidas de prevención de carácter técnico. La correcta gestión del espacio personal y el conocimiento de la dinámica de fluidos humanos representan factores determinantes para reducir la vulnerabilidad física.

Sobre la calle Lancaster y Reforma se registró una estampida por el tumulto de gente. Foto: Especial

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Estrategias de preservación del espacio vital y contención

La principal consigna ante una aglomeración descontrolada consiste en evitar la resistencia directa contra la inercia de la masa.

De acuerdo con las guías de análisis de riesgos de la Organización Mundial de la Salud (entidad internacional especializada en la gestión de concentraciones humanas), el movimiento idóneo debe realizarse de forma diagonal respecto a la dirección del flujo para aproximarse paulatinamente a las zonas de menor presión.

Asimismo, mantener los brazos flexionados a la altura de las costillas (emulando la postura de protección de un boxeador) crea una cámara de aire indispensable para la caja torácica, previniendo la asfixia por compresión ante empujones repentinos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reitera la importancia de alejarse de estructuras fijas como vallas metálicas, muros o postes de señalización.

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La fuerza acumulada de una multitud tiende a concentrarse contra estas superficies rígidas, elevando el peligro de atrapamiento. Los manuales institucionales recomiendan avanzar constantemente, evitando detenerse de golpe o sentarse en el piso (acciones que incrementan la probabilidad de provocar tropiezos en cadena).

Cómo sobrevivir a una estampida humana pic.twitter.com/DLL7W2ZMmz — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) July 5, 2026

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Protocolo de emergencia ante caídas y planificación previa

En caso de perder el equilibrio y caer al suelo, la prioridad absoluta radica en la protección de los órganos vitales. Expertos en rescate de la Cruz Roja Internacional sugieren adoptar de inmediato la posición fetal (encoger el cuerpo protegiendo la cabeza y el cuello con los brazos) para resistir el impacto de pisadas mientras la corriente principal se desplaza.

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Levantarse de forma intempestiva en medio del pánico colectivo puede agravar la situación, por lo que se aconseja esperar un relevo en la tensión o solicitar el apoyo de un tercero de manera firme.

La prevención inicia antes de incorporarse a la concentración. Los lineamientos de la Coordinación Nacional de Protección Civil especifican que toda asistencia a eventos masivos debe contemplar el diseño de una ruta de evacuación propia (identificando previamente al menos dos salidas de emergencia alternativas) y el establecimiento de un punto de reunión exacto con los acompañantes. Una adecuada hidratación previa y evitar el uso de objetos voluminosos (como mochilas pesadas o paraguas rígidos que obstaculizan la movilidad en favor de impermeables ligeros) disminuyen sustancialmente los factores de riesgo ambiental.

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