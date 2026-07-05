La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron la necropsia del tigre de bengala Kenzo, ejemplar que murió el pasado jueves 2 de julio tras haber sido herido de bala en las acciones de su rescate.

De acuerdo con la autoridad ambiental, en el transcurso de la siguiente semana se entregarán los resultados preliminares a la Procuraduría Federal, los cuales permitirán esclarecer la causa de muerte del animal.

El día que Kenzo falleció, la dependencia federal aseguró en un comunicado que durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente.

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Ante el “riesgo inminente” que representaba esta situación, indicó que fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión y que, aunque el ejemplar recibió atención médica inmediata, murió.

Sobre Animal Experience Mexico, donde se resguardaba este felino, Profepa reportó que realizó una visita de inspección en donde se detectaron irregularidades en sus instalaciones y plan de manejo, razón por la que impulso una clausura total temporal al sitio.

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Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación para garantizar el bienestar animal.

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El tigre Kenzo era un ejemplar juvenil que cuenta con sistema de marcaje. Su origen legal, según Profepa, fue debidamente acreditado por Animal Experience Mexico, de donde escapó el sábado 28 de junio por la tarde-noche.

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Ahora, las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la necropsia que fue realizada por patólogos expertos. Sin embargo, la dependencia federal ha reiterado que la responsabilidad del cuidado del felino correspondía al predio que lo tenía albergado.

em/bmc