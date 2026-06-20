Autoridades ambientales del gobierno de México informaron que en atención a una denuncia sobre la muerte de peces en el río Limón, en el estado de Veracruz, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) visitaron el lugar y a la empresa alcoholera señalada como posible fuente de contaminación.

Por medio de un comunicado, la Profepa, a cargo de Mariana Boy Tamborell, detalló que la empresa, sin dar a conocer el nombre, señaló que no opera desde hace varios meses. En tanto, aseguró que personal del organismo no identificó evidencias de descargas de aguas residuales ni de actividad operativa en las instalaciones, tal como previamente denunciaron pescadores del lugar.

Explicó que la visita se realizó el pasado 18 de junio, cuando ambas dependencias se coordinaron para visitar la empresa alcoholera y el río. Según la Procuraduría ambiental, se verificó el cumplimiento de medidas correctivas derivadas de un procedimiento administrativo resuelto en años anteriores.

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Profepa y Conagua indagan muerte de peces en el río Limón ubicado en Veracruz (20/06/2026). Foto: Especial

El río Limón se ubica en la localidad de Punta Limón, municipio de Ignacio de la Llave en el estado veracruzano, lugar donde las autoridades ambientales, a través del Organismo de Cuenca Golfo Centro, tomaron muestras de agua en distintos puntos para analizarlas y determinar las causas de la contaminación. Asimismo se tomaron muestras de agua de la empresa alcoholera para verificar que no es una fuente de riesgo para los ecosistemas que habitan en el cuerpo de agua.

En tanto, la Profepa se comprometió a realizar nuevas visitas de inspección en la zona, así como dar seguimiento a la información compartida por los pescadores, esto, en busca de proteger los recursos naturales, los ecosistemas y fortalecer las investigaciones para identificar otras posibles fuentes de contaminación.

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