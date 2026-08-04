[Publicidad]
Un juez federal impuso sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión a Timothy Paul Hitchcock por abuso sexual agravado en contra de dos menores cuando fungía como maestro de una escuela primaria de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
El sentenciado de nacionalidad estadounidense, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en enero de 2017, y posteriormente el Ministerio Público Federal aportó las pruebas para que un juez le dictara dicha condena, por lo que está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Timothy Paul Hitchcock o Timoteo Andrew Godwin Smith, cambió su identidad y ya en nuestro país ejecutó actos sexuales en contra de dos víctimas menores de edad, cuando se desempeñaba como profesor en la escuela primaria “Emperador Cuauhtémoc” ubicada en calle Boldo, colonia Nueva Santa María, en dicha demarcación de la capital del país.
Lee también Desmantelan 4 “centros de procesamiento ilícito de combustible”; aseguran un millón de litros de petrolíferos en las refinerías clandestinas
De acuerdo con la investigación, el estadounidense ya había sido detenido en su país de origen por la comisión de diversos delitos.
Dicha pena, fue obtenida por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), señaló la FGR.
[Publicidad]
Morena inicia proceso para suspender militancia de Nay Salvatori y Grace Palomares; diputadas se burlaron de adultos mayores
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/bmc
[Publicidad]
Más información
Economía
Bajo nivel de confianza empresarial posterga inversiones: Concanaco; piden certeza jurídica y estabilidad regulatoria
Mundo
Reportan tiroteo en Carolina del Norte; hay varios muertos y un herido
Universal Deportes
FIFA niega haber ofrecido la Final del Mundial 2030 a Marruecos, ¿será en España?
Nación
Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027; “él nos expresó su deseo de venir pronto”, afirma monseñor Héctor Pérez