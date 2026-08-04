Un juez federal impuso sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión a Timothy Paul Hitchcock por abuso sexual agravado en contra de dos menores cuando fungía como maestro de una escuela primaria de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

El sentenciado de nacionalidad estadounidense, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en enero de 2017, y posteriormente el Ministerio Público Federal aportó las pruebas para que un juez le dictara dicha condena, por lo que está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Timothy Paul Hitchcock o Timoteo Andrew Godwin Smith, cambió su identidad y ya en nuestro país ejecutó actos sexuales en contra de dos víctimas menores de edad, cuando se desempeñaba como profesor en la escuela primaria “Emperador Cuauhtémoc” ubicada en calle Boldo, colonia Nueva Santa María, en dicha demarcación de la capital del país.

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De acuerdo con la investigación, el estadounidense ya había sido detenido en su país de origen por la comisión de diversos delitos.

Dicha pena, fue obtenida por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), señaló la FGR.

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