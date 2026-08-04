Mariana Ochoa, la primera eliminada de "La casa de los famosos México", participó en una temática en la que tenía que usar un adjetivo calificativo para describir a sus excompañeras y compañeros; la OV7 fue benévola con todos ellos, a excepción de Aldo Rendón, quien se expresó desafortunadamente de ella.

La estancia de Mariana se prolongó sólo por ocho días; en las cuatro ediciones del reality, han sido mujeres las primeras participantes en ser eliminadas y la intérprete de pop ya participa en las dinámicas que la producción realiza, cada que un participante es expulsado.

Interactuando con Marie Claire Harp, la cantante de "Qué importa" dio a conocer cuál es la impresión que, a lo largo de una semana, le dejaron las 17 personas con las que interactuó dentro de la casa.

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En el adelanto del episodio, próximo a estrenar de "Pipiris Noght", el podcast de Apio Quijano, el exKabah describe a Mariana, gran amiga suya, no sólo con cualidades sino con defectos, los que la artista reflejó, en cierta medida, durante la temática antes mencionada.

"Hay una parte tuya, wey, que no es fácil..., no es fácil, bebé, a veces eres culerrill*, a veces eres así...", le expresó Quijano.

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Pero, ¿cómo fue que Mariana descirbió a los participantes que siguen en la contienda para obtener los 4 millones de pesos?

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La también actriz fue generosa al referirse a sus excompañeras y excompañeros, a pesar de que, varios de ellos, mostraron poca simpatía con la personalidad de Mariana, ella habló muy bien de cada una y uno de ellos, a salvedad de Aldo con quien ya había sostenido rispideces, desde antes que el reality diera comienzo.

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Esto debido a que, como narró el stylist, cuando fue contratado para vestir a las y los OV7, Mariana, aparantemente, habría sido la integrante que se condujo, para con él, con la actitud más antipática.

Esto dijo:

Massad Altamimi: "guapo"

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Luis Chaparro: "tierno, muy tierno".

Aldo Rendón: "hipócrita".

Karina Torres: "divertida, lo máximo".

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Fede Vigevani: "excelente actor, pero, además, es que, a mí, me encantan los temas de terror y, mis hijos los siguen, soy su fan".

Arantza Ruíz: "pendiente...".

Flor Vigna: "con muchas aptitudes".

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Memo Schutz: "una sorpresa, la sorpresa de la casa".

Yahir: "es grande, talentoso, gran ser humano".

"Ese Pérez": "el más divertido".

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Ximena Herrera: "guapa, talentosa, linda".

Cynthia Klitbo: "¡lo máximo!.

Moisés Peñaloza: "talentoso y tímido".

Yanet García: "es lindo, pero es ´el muieble´".

Gema Garoa: "supersexy".

Brianda Deyanara: "tierna, guapa".

Ernesto Laguardia: "mi consen".

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