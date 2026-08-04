Federico Viñas regresó al futbol mexicano con sed de revancha y escogió al Toluca para continuar su carrera.

El delantero uruguayo compartió que no le costó mucho trabajo aceptar la propuesta de "un equipo que está marcando historia".

"Me atraía mucho el equipo porque ya llevan mucho tiempo ganando títulos y, para mí, es lindo seguir compitiendo. [Tengo] el hambre de seguir mejorando en lo personal y la mejor decisión que pude tomar fue venir aquí, estoy muy feliz", externó.

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A pesar de los cuestionamientos que surgieron en su país por la decisión de cambiar el futbol europeo por el mexicano, Maraviñas sentenció que no está dando un paso hacia atrás, sino todo lo contario.

"No es un retroceso, es un paso hacia adelante porque vengo a un equipo muy competitivo. El futbol mexicano no es lo que era antes y vengo con la mentalidad de trabajar, aportar lo mío, poner mi granito de arena y seguir ganando cosas", añadió.

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Luego de su etapa en el Real Oviedo, el ex del América y del León está listo para iniciar una nueva aventura en un futbol de "mucho nivel y mucha jerarquía" y lo hará con el compromiso necesario.

"Europa me dejó la experiencia de ser profesional, de medirme contra los mejores, [pero] eso ya páso... me quedo con lo lindo que viví. Mi paso por el futbol mexicano fue siempre de lucha, de dejar todo por la camiseta que me tocó representar. Ahora, toca mejorar con la humildad que se merece el representar al Toluca y con el respeto a mis compañeros y a la institución", aseguró Federico Viñas, previo al debut de los Diablos Rojos en la Leagues Cup.

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