El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que "el estrecho (de Ormuz) abrirá muy pronto o si no (Irán) será golpeado muy duramente", durante una entrevista con Fox News.

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"Estamos teniendo muy buenas conversaciones", agregó Trump durante una visita al estado de California, e insistió en que Irán quiere llegar a un acuerdo para acabar el conflicto que ya entró en su sexto mes.

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