Este martes comenzó la Leagues Cup 2026 con seis partidos donde los equipos de la Liga MX empezaron a medirse contra sus rivales de la Major League Soccer (MLS); sin embargo, no todos tuvieron un debut ideal, de hecho, Pumas, fue goleado por Charlotte FC (3-0) en su primer partido.

Brandt Bronico (27'), Archie Goodwin (50') y Tyger Smalls (78') fueron los verdugos de los universitarios, que ahora necesitan "un milagro" para clasificar a la fase final, ya que deberían ganar sus dos próximos partidos para poder superar la goleada sufrida esta noche.

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La derrota de Pumas esta noche no sólo despertó las críticas de la propia afición universitaria, también fue "gasolina" para los aficionados de Cruz Azul y América, entre otros equipos, que aprovecharon para burlarse del Club Universidad Nacional.

"Pumas no es un equipo grande, los celestes los hicieron mier...", publicó el usuario @elreysupremoar1; "a mí me dijeron que los súper Pumas ya estaban de regreso", mencionó otro internauta.

Imágenes de los Pumas en un ataúd, o de Efraín Juárez despidiéndose de Ciudad Universitaria, así como jugadores cementeros y azulcremas riéndose son algunas de las imágenes compartidas como parte de los MEJORES MEMES por la goleada.

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Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas en Leagues Cup

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