Cuando todo era miel sobre hojuelas con el proyecto de Esteban Solari, los Pumas recibieron un fuerte revés y volvieron a sembrar dudas con su funcionamiento.

Con una imagen completamente diferente a la que mostraron en la goleada (1-5) sobre el FC Juárez, el equipo auriazul fue humillado (3-0) por el Charlotte FC, en su presentación, en la Leagues Cup 2026.

Sin ideas claras, ni en ataque, ni mucho menos en defensa, la escuadra universitaria vivió una noche de terror en el Bank of America Stadium y se complicó su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Brandt Bronico (27'), Archie Goodwin (50') y Tyger Smalls (78') fueron los verdugos que evidenciaron las carencias defensivas de los felinos en Carolina del Norte.

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Al Tano, su apuesta no le salió como esperaba. El director técnico argentino no salió sin su XI de gala y dejó a sus dos mejores futbolistas (Juninho Vieira y Robert Morales) en la banca.

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Su decisión no fue la acertada y pagó muy caro las consecuencias. Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado, pero Keylor Navas evitó más anotaciones en contra.

Dolorosa derrota para los Pumas en la Leagues Cup. Ahora, tendrán que remar contracorriente si sueñan con obtener uno de los cuatros boletos para la próxima instancia.

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El problema es que el Tano Solari y sus dirigidos todavía tienen que enfrentar a rivales más complicados que el Charlotte FC. El viernes chocan con el Cincinnati y el martes con el Columbus Crew.

Necesitarán mostar su mejor versión para sumar los seis puntos que están en juego. Con lo visto en su debut, parece complicado que lo consigan.

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