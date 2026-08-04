Comitán, Chis. - Dos hombres que asesinaron a una comerciante en la Central de Abastos de esta localidad, el 22 de julio por la tarde, fueron detenidos, uno de ellos en Comitán de Domínguez y otro en Guadalajara, donde había huido.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que uno de los sicarios identificado como Francisco “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada, en el municipio de Comitán, mientras que Carol “N”, fue aprehendido el lunes por la noche, por agentes de la Fiscalía de Jalisco, estado donde había huido, pero ya es traslado hacia Chiapas, para quedar a disposición de un juez.

El móvil del ataque armado fue entre dueños de dos negocios, explicó Llaven Abarca, que anunció que el Ministerio Público pedirá hasta cien años de prisión por el homicidio de Cecilia López García, que contaba con 22 años de edad, originaria de la ranchería Los Riegos, del municipio de Comitán.

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El móvil de la agresión armada “fue una disputa entre locatarios al interior de la Central de Abasto”, agregó.

Hasta ahora, continúa prófuga de la justicia la autora intelectual del homicidio en contra de Cecilia, una joven que se dedicaba a la venta de pollo en el mercado.

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Llaven Abarca confirmó que los dos hombres llegaron al mercado a bordo de un taxi, hacia las 17:00 horas del 22 de julio, para dirigirse hacia el negocio donde estaba Cecilia, a la que le dispararon con sus armas de fuego, pero también lesionaron a su hermano Wilmar López García, de 30 años de edad.

Testigos han informado que Cecilia recibió seis disparos de armas de fuego, uno de ellos en la cabeza, pero gravemente herida fue traslada hacia el Hospital Regional, donde perdió la vida el domingo 26 de julio por la noche.

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La causa del fallecimiento de Cecilia fue por un “traumatismo craneoencefálico severo secundario a impacto de proyectil de arma de fuego”, explicó el Fiscal.

El Fiscal no informó el monto en dinero que recibieron los dos sicarios para asesinar a Cecilia López García.

El 1 de agosto, amigos y familiares de Cecilia, comerciantes y conocidos de la joven, participaron en una marcha para pedir justicia por este homicidio, que consternó a la sociedad.

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