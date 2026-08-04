[Publicidad]
Jesús Eduardo Govea, fiscal del Estado de Tamaulipas, confirmó que el incendio ocurrido el pasado lunes 27 de julio en una bodega de PepsiCo en Matamoros fue causado, de acuerdo con los resultados que arrojaron los trabajos de investigación.
En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, el fiscal señaló que gracias al análisis del material aportado para la investigación se han podido identificar dos focos iniciales del siniestro, donde no se localizaron acelerantes, lo que tiene que ver con la capacidad de generar y de propagar el fuego que tienen los productos que ahí se almacenaban.
Mencionó que al menos una persona fue la que habría ingresado a la bodega y provocado el incendio. Señaló que todo indica que se utiilizó algún instrumento como iniciador, el cual no fue localizado.
Lee también Mueren cuatro en explosión de pipa en Tlaquepaque, Jalisco; la zona permaneció cerrada durante varias horas
Por último, precisó que se corroboró que no existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas que tengan que ver con el crimen organizado y aseguró que se continuará trabajando para establecer la motivación de quien o quienes habrían ocasionado el siniestro.
El incendio ocurrió la madrugada del pasado 27 de julio en una bodega de PepsiCo donde 40 camiones repartidores de Sabritas fueron consumidos en su totalidad.
[Publicidad]
Tras el incidente, la empresa informó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas y que colaboraría con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
PepsiCo México descarta extorsión por incendio en su planta de Matamoros; asegura que no recibió amenazas previas
[Publicidad]
Más información
Economía
Jóvenes presentan síntomas graves de depresión, ansiedad o estrés, revela encuesta; varios piden licencia médica por salud mental
Nación
Aspirantes aprobados por la UNAM presentan los primeros amparos; rechazan la cancelación del examen virtual
Autopistas
Cuál es el mejor horario para conducir en carretera
Metrópoli
Cuauhtémoc retira 6 vehículos abandonados en vía pública; pretenden recuperar espacios para los vecinos
Espectáculos
Maryfer Centeno revela consecuencias de usar la Ouija en LCDLFMX4 ¿Abrirán portales?
Fútbol
Gianni Infantino no logra contactar con Donald Trump, se va quedando sin respaldo político
Espectáculos
Hacen operativo en campo de la actriz Linda Blair, revisan condiciones donde tiene casi 200 perros
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Nuevo portal de transparencia, descartan “ley censura” y apoyos para productores de maíz