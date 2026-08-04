Jesús Eduardo Govea, fiscal del Estado de Tamaulipas, confirmó que el incendio ocurrido el pasado lunes 27 de julio en una bodega de PepsiCo en Matamoros fue causado, de acuerdo con los resultados que arrojaron los trabajos de investigación.

En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, el fiscal señaló que gracias al análisis del material aportado para la investigación se han podido identificar dos focos iniciales del siniestro, donde no se localizaron acelerantes, lo que tiene que ver con la capacidad de generar y de propagar el fuego que tienen los productos que ahí se almacenaban.

Mencionó que al menos una persona fue la que habría ingresado a la bodega y provocado el incendio. Señaló que todo indica que se utiilizó algún instrumento como iniciador, el cual no fue localizado.

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Por último, precisó que se corroboró que no existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas que tengan que ver con el crimen organizado y aseguró que se continuará trabajando para establecer la motivación de quien o quienes habrían ocasionado el siniestro.

El incendio ocurrió la madrugada del pasado 27 de julio en una bodega de PepsiCo donde 40 camiones repartidores de Sabritas fueron consumidos en su totalidad.

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Tras el incidente, la empresa informó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas y que colaboraría con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.