Nación | 04-08-26 | 11:46 |

Tres ejemplares de perico atolero (Eupsittula canicularis) fueron asegurados durante un operativo en el Tianguis Semanal Ganadero del municipio de Actopan, en , donde también quedaron en resguardo 28 productos, subproductos, partes y derivados de vida silvestre.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (), la persona que los tenía en posesión y a la venta, no logró acreditar su legal procedencia, por lo que se procedió al aseguramiento de las aves, mientras que la persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En este caso, la autoridad ambiental, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, presentó la denuncia penal respectiva por tratarse de ejemplares de vida silvestre en riesgo y enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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En cuanto al destino de los pericos atoleros, se sabe que fueron enviados a una Unidad de Rescate en Pachuca para su resguardo y atención. Cabe destacar que los pericos, así como ejemplares de loros y guacamayas, están "seriamente amenazados" debido al tráfico ilegal y destrucción de su hábitat, según la propia Procuraduría Federal.

En Hidalgo, Profepa aseguró tres pericos atoleros y 28 productos derivados de vida silvestre. Foto: Especial
En Hidalgo, Profepa aseguró tres pericos atoleros y 28 productos derivados de vida silvestre. Foto: Especial

Aseguran productos y partes de animales

El operativo de aseguramiento de pericos se llevó a cabo el pasado 8 de julio, cuando se reportó la venta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre. Al llegar al lugar, el personal de Profepa también encontró otros dos casos en posesión de productos, subproductos, partes y derivados de vida silvestre.

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Profepa localizó doce cornamentas completas y ocho llaveros de cornamenta de venado cola blanca (Odocoileus sp), una especie cuyas cornamentas se utilizan principalmente para la elaboración de artesanías y adornos.

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Asimismo, la autoridad ambiental localizó y decomisó productos, subproductos, partes y derivados de ejemplares de vida silvestre de los que no se logró acreditar su legal procedencia. Estos productos son:

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  • Una bolsa de mano elaborada de concha de armadillo (Dasypus novemcinctus)
  • Una concha de armadillo
  • Una taxidermia de aguililla (Buteo jamaicensis)
  • Una piel de martucha (Potos flavus)
  • Una piel y una pata de mapache (Procyon lotor)
  • Una piel de coyote (Canis latrans)
  • Una pata de venado (Odocoileus virginianus)

La Profepa sostuvo que conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley General de Vida Silvestre, todo lo asegurado quedó a su disposición y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

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