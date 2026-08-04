Tres ejemplares de perico atolero (Eupsittula canicularis) fueron asegurados durante un operativo en el Tianguis Semanal Ganadero del municipio de Actopan, en Hidalgo, donde también quedaron en resguardo 28 productos, subproductos, partes y derivados de vida silvestre.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la persona que los tenía en posesión y a la venta, no logró acreditar su legal procedencia, por lo que se procedió al aseguramiento de las aves, mientras que la persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En este caso, la autoridad ambiental, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, presentó la denuncia penal respectiva por tratarse de ejemplares de vida silvestre en riesgo y enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Lee también Se requiere más que nunca un Instituto de Investigaciones Jurídicas fuerte: rector Lomelí; UNAM hace un llamado a legalidad

En cuanto al destino de los pericos atoleros, se sabe que fueron enviados a una Unidad de Rescate en Pachuca para su resguardo y atención. Cabe destacar que los pericos, así como ejemplares de loros y guacamayas, están "seriamente amenazados" debido al tráfico ilegal y destrucción de su hábitat, según la propia Procuraduría Federal.

En Hidalgo, Profepa aseguró tres pericos atoleros y 28 productos derivados de vida silvestre. Foto: Especial

Aseguran productos y partes de animales

El operativo de aseguramiento de pericos se llevó a cabo el pasado 8 de julio, cuando se reportó la venta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre. Al llegar al lugar, el personal de Profepa también encontró otros dos casos en posesión de productos, subproductos, partes y derivados de vida silvestre.

[Publicidad]

Profepa localizó doce cornamentas completas y ocho llaveros de cornamenta de venado cola blanca (Odocoileus sp), una especie cuyas cornamentas se utilizan principalmente para la elaboración de artesanías y adornos.

Lee también Sheinbaum va por solicitar a EU la entrega de bienes incautados a narcotraficantes; busca “beneficio para el pueblo de México”

Asimismo, la autoridad ambiental localizó y decomisó productos, subproductos, partes y derivados de ejemplares de vida silvestre de los que no se logró acreditar su legal procedencia. Estos productos son:

[Publicidad]

Una bolsa de mano elaborada de concha de armadillo (Dasypus novemcinctus)

(Dasypus novemcinctus) Una concha de armadillo

Una taxidermia de aguililla (Buteo jamaicensis)

(Buteo jamaicensis) Una piel de martucha (Potos flavus)

(Potos flavus) Una piel y una pata de mapache (Procyon lotor)

(Procyon lotor) Una piel de coyote (Canis latrans)

(Canis latrans) Una pata de venado (Odocoileus virginianus)

La Profepa sostuvo que conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley General de Vida Silvestre, todo lo asegurado quedó a su disposición y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

nro/em