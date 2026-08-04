“La ley es muy clara, que los determine el INE y el Tribunal, así de sencillo”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre supuestos actos anticipados de campaña ante supuestas irregularidades en la promoción de integrantes de Morena rumbo a 2027.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, siempre”.

“Si hay alguien que está haciendo acto anticipados de campaña, pues que el INE lo determine y el Tribunal lo determine, y que se cumpla con la ley, esa siempre va a ser nuestra posición, siempre”, insistió.

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Al señalarle que Andrés Manuel López Beltrán inició recorridos en Tabasco, la titular del Ejecutivo federal respondió que “es hasta el final, a veces de la campaña, cuando se hace la evaluación de las quejas”.

Refirió que si hay quejas de actos anticipados de campaña, que se presenten: “Y que actúe el INE y que actúe el Tribual, y que se cumpla con la ley. Y nadie debe hacer actos anticipados de campaña (...) Que lo determine e, INE, no la Presidenta”.

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