Al señalar que llamar ‘Andy’ a Andrés Manuel López Beltrán, es una estrategia de ‘ataque’ nacional contra uno de sus mejores cuadros y que se ha retomado en Tabasco, Morena salió en defensa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego que, durante la presentación de la alianza "Juntos x Tabasco", conformada por PRD, PRI, Somos MX y la Unión Democrática por Tabasco, el líder de esta última, Humberto de los Santos Bertruy, acusara a López Beltrán de ser un "violador de la ley electoral" por realizar recorridos por diversos municipios del Distrito 06 Federal.

En rueda de prensa, el vocero de Morena, Roberto Romero del Valle, aclaró que dichas actividades corresponden al trabajo ordinario de organización interna del partido, ya que actualmente no se vive ningún proceso de elección federal ni local.

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“Y también vemos, lo quiero dejar muy claro, una estrategia nacional y estatal en contra de un cuadro nacional de nosotros que es ‘Andy’, así como lo han querido denominar, pero tiene su nombre y apellido. Y lo han querido... y es una estrategia nacional que traen contra él, y lo queremos decir desde acá, él es un cuadro importante como todos, dentro y aquí en Tabasco, y nosotros en la representación traemos la instrucción, y lo decimos ahorita claramente a todos esos detractores contra él, que la representación de Morena jurídico en el Instituto y en el INE vamos a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan, como la hemos hecho con todos y cada uno de los afiliados de Morena”, apuntó.

“Entonces yo sí quisiera decirles que sí nos queda claro que hay una estrategia contra él, y Morena va a estar en defensa de él y de todos y cada uno de nuestros militantes”, subrayó.

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Cabe señalar que, a pesar de que el partido manifestó su molestia por el uso del término 'Andy' como táctica de la oposición, el propio vocero de Morena y su dirigente Jesús Selván García, utilizaron dicho sobrenombre para referirse a él durante el encuentro con los medios.

Selván García afirmó que los partidos de oposición le tiene miedo a López Obrador y deben anotar "A-N-D-Y 2027, porque no le van a ver ni el polvo".

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Hay que señalar que aunque Andrés Manuel López Beltrán, ha manifestado su interés por ser candidato a diputado federal por Tabasco, ha sido criticado por la oposición porque casi toda su vida ha radicado fuera del Estado, además de que nunca ha ocupado cargo público ni empleo privado conocido.

LL