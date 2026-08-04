La creadora de contenido española Rocío López Bueno, mejor conocida en redes como RoRo, sigue dando de qué hablar en redes sociales, tras su polémica participación en la sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos.

El escrutinio público volvió a dirigirse a la española luego de que diversos usuarios en redes difundieran una supuesta captura de pantalla de un presunto comentario xenófobo realizado en su cuenta de Instagram en años anteriores.

El tema surge después de la conversación que desató en redes el repentino cambio de casco protector durante su combate contra la streamer mexicana de 27 años Samy Rivers, debido a una razón médica que le impedía recibir golpes en la nariz.

Lee también: Muere Mary Rivera, actriz de 'Spider-Man: No Way Home', a los 82 años; ¿quién era la abuelita de 'Ned'?

La española RoRo derrotó a la mexicana Rivers en su combate de la sexta edición de La Velada del Año. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué sembró molestia la creadora?

Algunos internautas en redes sociales difundieron una captura de pantalla de un comentario de la creadora realizado hace seis años, en el que respondía la pregunta de una de sus seguidoras en Instagram. La joven escribió en inglés: "¿Eres peruana?".

En respuesta, la española escribió "Never" (Nunca), seguido de un emoji que emulaba una cara vomitando. Este comentario despertó gran indignación entre sus seguidores latinoamericanos, quienes calificaron su reacción como "xenófoba" y "discriminatoria".

[Publicidad]

Además, provocó que diferentes internautas y creadores de contenido peruanos se unieran en TikTok para defender a su gente, compartiendo fotografías y videos que muestran la belleza de las personas y paisajes de Perú.

Lee también: ¿Quién era Carlos del Campo?; actor de doblaje era voz de C-3PO y Slinky, muere a los 69 años

Foto: Captura de pantalla

¿Cómo respondió ante los señalamientos?

Luego de que el tema circulara en internet, la española se pronunció en su cuenta de Instagram, donde señaló que en aquel entonces era "una niña ignorante" y le hacía gracia una broma popular que España tenía con Perú en esa época.

[Publicidad]

"El comentario de habéis visto lo hice con 17 años... Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña", escribió. Además, pidió disculpas a sus seguidores y elogió la gastronomía peruana.

"Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien. De hecho, he dicho muchas veces que Perú es uno de mis países favoritos y tiene una de las mejores gastronomías del mundo", detalló en su mensaje el pasado 3 de agosto.

La creadora de contenido española compartió sus disculpas a través de Instagram. Foto: Redes Sociales

También te interesará:

[Publicidad]

Día del Abuelo en México; fecha exacta y la lista de restaurantes con beneficios del INAPAM

Pasos para atraer colibríes a tu jardín; prepara néctar seguro con solo 2 ingredientes

Mercado de Trueque en Iztacalco; ¿qué es, cómo funciona y dónde estará?

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm