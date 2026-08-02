En la cultura mexicana, la presencia de un colibrí simboliza buenas noticias e incluso la visita espiritual de un ser querido, pero más allá de las creencias populares, estas aves representan un eslabón fundamental para los ecosistemas.

De acuerdo con información de la Gaceta UNAM, un medio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de México, los colibríes cumplen una función esencial como agentes polinizadores de cientos de especies vegetales, apoyando directamente la reproducción vegetal y la conservación de la biodiversidad.

Para sostener su acelerado metabolismo (el cual requiere un consumo constante de azúcares), los tutores de jardines y terrazas urbanas suelen colocar bebederos especiales para brindarles energía.

Foto: EFE

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¿Cómo preparar néctar seguro para colibríes con dos ingredientes?

Ofrecer alimentos en casa requiere de medidas higiénicas y proporciones exactas para evitar enfermedades digestivas en las aves. Según las directrices de conservación e investigación de la Gaceta UNAM y la National Audubon Society, la receta recomendada consiste en utilizar únicamente dos ingredientes básicos que se encuentran en cualquier cocina:

Proporción de la mezcla: Se utiliza una parte de azúcar blanca refinada por cada cuatro partes de agua limpia (por ejemplo, una taza de azúcar disuelta en cuatro tazas de agua).

Se utiliza una parte de azúcar blanca refinada por cada cuatro partes de agua limpia (por ejemplo, una taza de azúcar disuelta en cuatro tazas de agua). Proceso de disolución: Se hirviese el agua con el azúcar durant e tres minutos antes de dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente (este paso ayuda a retardar la fermentación del líquido antes de verterlo en el contenedor).

Se hirviese el agua con el azúcar durant antes de dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente (este paso ayuda a retardar la fermentación del líquido antes de verterlo en el contenedor). Sin colorantes ni aditivos: De acuerdo con los especialistas de la UNAM , es vital abstenerse de usar colorantes rojos, miel, azúcar morena o edulcorantes artificiales, pues estos ingredientes resultan tóxicos y causan infecciones mortales en el pico y buche de las aves.

De acuerdo con los especialistas de la , es vital abstenerse de usar colorantes rojos, miel, azúcar morena o edulcorantes artificiales, pues estos resultan tóxicos y causan infecciones mortales en el pico y buche de las aves. Higiene del bebedero: Para prevenir la proliferación de hongos o bacterias patógenas, la mezcla se cambia cada dos o tres días (o con mayor frecuencia durante épocas de calor) lavando el contenedor únicamente con agua caliente y vinagre blanco.

Foto: Captura de pantalla UNAM

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Plantas recomendadas y consejos para atraer colibríes al hogar

De acuerdo con investigaciones botánicas publicadas por la Gaceta UNAM, la manera más efectiva y sostenible de atraer colibríes a los espacios domésticos es mediante la creación de un jardín con flora nativa de forma tubular.

Flores atractivas: Los especialistas de la UNAM señalan que las plantas con flores en forma de tubo y colores llamativos (como el aretillo, el mirto, las salvias, la lavanda y el toronjil) generan mayor atracción visual y ofrecen un néctar natural de alta calidad.

Los especialistas de la señalan que las plantas con flores en forma de tubo y colores llamativos (como el aretillo, el mirto, las salvias, la y el toronjil) generan mayor atracción visual y ofrecen un néctar natural de alta calidad. Matorrales de refugio: La colocación de arbustos cerca del bebedero o las plantas con flores ofrece puntos de descanso donde las aves se resguardan y vigilan el territorio frente a posibles depredadores .

La colocación de cerca del bebedero o las plantas con flores ofrece puntos de descanso donde las aves se resguardan y vigilan el territorio frente a posibles . Evitar pesticidas: La Gaceta UNAM recomienda erradicar el uso de plaguicidas en el jardín, debido a que los colibríes también se alimentan de pequeños insectos y arañas para obtener proteínas indispensables.

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