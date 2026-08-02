La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la dependencia, la aprehensión se logró como resultado de las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que obtuvo la orden de aprehensión y una orden de cateo como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

El detenido fue capturado el pasado 1 de agosto durante un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Fiscalía estatal, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

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Según las investigaciones, los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil color blanco para cometer la agresión. Tras el ataque, los ocupantes de la motocicleta habrían escapado con apoyo del vehículo, situación que fue corroborada mediante el análisis de las cámaras del C5 y de sistemas de videovigilancia particulares.

La Fiscalía señaló que Iván Martín “N” fue detenido por su probable participación antes, durante y después del ataque en el que fue privada de la vida la creadora de contenido.

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Como parte de las investigaciones, también se ejecutó un cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde las autoridades aseguraron dos armas de fuego —una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros—, además de teléfonos celulares e identificaciones, indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

La dependencia estatal aseguró que las labores de campo y gabinete continuarán para lograr el esclarecimiento total del feminicidio y la captura de las demás personas presuntamente involucradas en el caso.

LL