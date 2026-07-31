El feminicidio de la influencer Valeria Márquez estremeció por la brutalidad del acto, cuando un sujeto entró al salón de belleza de la víctima ubicado en el estado de Jalisco y le disparó mientras la joven trasmitía en vivo en redes sociales.

Este viernes, a poco más de un año del crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que una de las principales líneas de investigación sobre los responsables del feminicidio apunta al hijo del "R1", detenido por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, otra de las investigaciones relevantes que mantiene el Gabinete de Seguridad.

"El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el 'R1', que cometan el feminicidio”, informó el funcionario durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum este 31 de julio.

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Valeria Márquez, influencer asesinada. Foto: Instagram

Aunque García Harfuch no dijo su nombre, informó que el hijo del "R1" es buscado actualmente por las autoridades federales. "Está libre y estamos en búsqueda de él", aseguró el titular de la SSPC. A continuación, esto es lo que sabemos del feminicidio de la influencer a más de un año del crimen:

Asesinan a Valeria Márquez en plena transmisión en vivo

El pasado 13 de mayo del 2025, la joven Valeria Márquez, una influencer, modelo y empresaria mexicana de 23 años y originaria de Guadalajara, Jalisco, fue asesinada ante los ojos de miles de internautas que se conectaron a su transmisión en vivo por medio de redes sociales.

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Las imágenes del feminicidio quedaron registradas en todo internet, puesto que sus miles de seguidores no sabían qué estaba pasando del otro lado de la pantalla.

La víctima de feminicidio era conocida por su presencia en redes sociales, donde acumulaba más de 90 mil seguidores en TikTok y alrededor de 97 mil en Instagram, así como era propietaria de una estética llamada "Blossom The Beauty Lounge", donde finalmente fue atacada con disparos de arma de fuego.

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Feminicidio de Valeria Márquez. Foto: Captura de pantalla en TikTok

El asesinato de inmediato fue investigado bajo el protocolo de feminicidio y la difusión de las imágenes desataron la indignación de mujeres que acusaron revictimización. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al respeto por la víctima.

"Yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes", dijo la Mandataria federal en Palacio Nacional días posteriores al crimen.

EU liga a "Doble R" con el crimen

Casi un mes después del feminicidio de Valeria Márquez, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recogió el rumor de que un lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, y quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la joven, era el principal sospechoso del asesinato.

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En respuesta, la Fiscalía de Jalisco desechó en dos ocasiones la afirmación del Departamento del Tesoro estadounidense al decir que no tenía ningún elemento para vincular a este personaje con el feminicidio.

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Falta de avances en la investigación

El caso registró una falta de avances a más de un año de lo ocurrido debido a que hasta el pasado 13 de mayo del 2026, la vicefiscal de Investigación Especial en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Elizabeth Canales, reconoció que desde aún no se había liberado ninguna orden de aprehensión por el caso.

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En respuesta y como parte de los avances presentados, la vicefiscal Elizabeth Canales compartió que la carpeta de 10 tomos registraba más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de mil 500 horas de análisis de vídeos de cámaras de C5 y privadas, así como diversas peticiones de datos conservados.

Según la funcionaria, el análisis especializado ocupó técnicas de inteligencia, análisis y recolección de medios abiertos y diversas colaboraciones solicitadas a otros estados. Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, aseguró que se abrieron varias líneas de investigación y aunque no se descartó ninguna, tampoco presentó avances argumentando que se mantenía la investigación.

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Ante las críticas sobre la posible falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad del C5 instaladas en la zona donde fue asesinada la influencer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió su funcionamiento pese a que el día de los hechos no registraron lo que ocurrió en la plaza comercial.

Incluso, pese a que la Fiscalía de Jalisco señaló que las imágenes captadas no permitían hacer conclusiones, el gobernador sostuvo que en la agresión no sólo participó una persona que escapó del sitio en una motocicleta, sino que hubo otra persona que huyó en otra dirección a bordo de un automóvil blanco. Hasta el momento no se sabe el móvil del crimen.

Hijo del "R1" es ligado al feminicidio de Valeria Márquez

Ramón Ángel Álvarez Ayala "R1" del CJNG y autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Foto: Especial.

Este 31 de julio del 2026, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio las primeras luces en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez, cuando informó que el hijo de Ramón Ángel "R1" es ligado al crimen perpetrado contra la influencer.

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En conferencia de prensa, explicó que el hijo del criminal fue identificado luego de la detención del mismo "R1", quien a su vez, es señalado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 noviembre de 2025 en una plaza pública de Michoacán. Aunque ambos crímenes se investigan por separado, la relación entre uno y otro es el hoy detenido y el prófugo hijo del "R1".

“Es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, aseguró el titular de la SSPC.

*Con información de Raúl Torres

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