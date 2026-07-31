Hermosillo, Son. - La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que Ferromex deberá presentar un plan de caracterización ambiental y un programa de remediación por el derrame de hidrosulfuro de sodio ocurrido en el municipio de Naco, Sonora, donde ya se reportan varias personas intoxicadas con vómito y diarrea, dolor de cabeza y problemas respiratorios.

Durante la conferencia de prensa del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que tras el accidente ferroviario se aplicaron medidas inmediatas de contención y se decretó la clausura total temporal de la zona afectada.

El percance ocurrió el pasado fin de semana en el tramo Cananea–Agua Prieta, a la altura del municipio de Cuauhtémoc de Naco.

De acuerdo con el reporte oficial, tres góndolas transportaban alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque llevaba 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS). Del total, aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo.

Del total, aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo. | Foto: Profepa y Especial.

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La dependencia federal indicó que la afectación inicial abarca una superficie estimada de 1.7 kilómetros cuadrados. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) delimitó un área de 5 mil 207 metros cuadrados con impacto directo, aunque el alcance definitivo será determinado mediante estudios de caracterización ambiental.

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Mientras avanzan las investigaciones, autoridades de salud reportaron cuatro personas con síntomas de intoxicación, entre ellos vómitos y diarrea, presuntamente relacionados con la exposición a la sustancia derramada. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

La Profepa realizó sobrevuelos con drones en 10 kilómetros del cauce del arroyo. Aunque no se detectó evidencia superficial del derrame, la autoridad advirtió que no puede descartarse la presencia de contaminantes en el entorno.

Como parte de las acciones de inspección, la Profepa y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático efectuaron recorridos de campo y tomaron muestras de suelo y de biota. En total se recolectaron ocho muestras de suelo por duplicado y 18 muestras de artropodofauna en cinco puntos distintos.

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La Semarnat señaló que continuará el seguimiento técnico de la contingencia para garantizar que las acciones de control y remediación se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente. | Foto: Profepa y Especial.

Los resultados de laboratorio permitirán definir el nivel de afectación ambiental y las medidas de remediación que deberá ejecutar la empresa ferroviaria.

La Profepa ordenó a Ferromex presentar un plan de caracterización que cubra al menos tres kilómetros del cauce afectado y, con base en los resultados, un programa de remediación sujeto a evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.

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Además, impuso medidas urgentes para retirar los vagones accidentados, remover infraestructura contaminada, realizar acciones adicionales de contención y limpieza, y entregar evidencia documental y fotográfica del cumplimiento de las tareas ordenadas.

Inspectores federales han permanecido en el sitio para verificar la recolección del cobre derramado, el retiro del suelo contaminado y el trasvase de mil 700 litros de hidrosulfuro de sodio que permanecían dentro del tanque accidentado.

La Semarnat señaló que continuará el seguimiento técnico de la contingencia para garantizar que las acciones de control y remediación se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente y aseguró que mantendrá coordinación con las autoridades competentes para atender la emergencia y supervisar la recuperación ambiental del sitio.

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JACL/cr