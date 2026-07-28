Hermosillo, Sonora. - El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció que el derrame de hidrosulfuro de sodio provocado por el descarrilamiento de un tren de Ferromex en Naco tiene un impacto ambiental que debe atenderse con seriedad, aunque sostuvo que no se trata de una sustancia “tan contaminante” como la involucrada en el desastre del Río Sonora de 2014.

“Cualquier sustancia química tiene un grado importante de contaminación y de impacto medioambiental”, declaró el mandatario al ser cuestionado sobre el accidente ocurrido el fin de semana en la frontera de Sonora con Arizona.

Durazo aseguró que las autoridades estatales reaccionaron de inmediato y movilizaron a Protección Civil, cuerpos de emergencia y dependencias ambientales. Explicó que el propio impacto del descarrilamiento ayudó a contener parcialmente la fuga, ya que el carrotanque no se vació por completo.

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El gobernador añadió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron al sitio desde las primeras horas y que será esta última dependencia la encargada de emitir el dictamen definitivo sobre las afectaciones.

La Profepa informó que el accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, y provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia corrosiva y tóxica utilizada en procesos industriales y mineros.

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De acuerdo con la dependencia federal, personal de Protección Civil estatal, cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas acudieron al lugar poco después del reporte. En una inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas.

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Como parte de la atención a la contingencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza monitoreos y muestreos en agua y suelo para determinar posibles impactos ambientales, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación.

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Profepa señaló que, de manera preliminar, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, aunque continuará con las diligencias técnicas para determinar la magnitud de los daños y, en su caso, ordenar medidas de urgente aplicación e iniciar procedimientos legales y administrativos conforme a la legislación ambiental vigente.

Alfonso Durazo reconoce impacto ambiental por derrame de hidrosulfuro en Naco; descarta daño como el del Río Sonora. Foto: Especial.

La preocupación en la región aumentó después de que autoridades municipales advirtieran que las lluvias pudieron haber arrastrado parte del material hacia arroyos cercanos.

El secretario del Ayuntamiento de Naco, Alejandro Arizmendi, afirmó que el municipio no está minimizando el percance y que existe preocupación entre los habitantes, aunque dijo que se mantiene la confianza en las instituciones federales y estatales que realizan los estudios correspondientes.

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El funcionario señaló que hasta el momento no existe un dictamen oficial sobre contaminación ambiental y que gran parte de la información que circula ha sido extraoficial.

Agregó que el caso ha sido comparado por algunos pobladores con lo ocurrido en el Río Sonora hace doce años, aunque insistió en que no se han reportado daños a la salud humana.

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También informó que las autoridades locales pidieron a los habitantes del ejido Cuauhtémoc reportar cualquier anomalía y adelantó que el alcalde José Lorenzo Villegas, mañana miércoles sostendrá reuniones con representantes de Grupo México para dar seguimiento al incidente.

De manera preliminar, autoridades municipales estiman que la dispersión del material alcanzó una distancia aproximada de dos kilómetros, aunque esta información deberá ser confirmada por los estudios técnicos que continúan en la zona del descarrilamiento.

dmrr