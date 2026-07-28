Culiacán, Sin. - Los trabajadores al servicio del estado y de los ayuntamientos gozarán de un permiso de diez días con goce de sueldo cuando nazca un hijo o cuando concluya el proceso de adopción, de acuerdo a las reformas laborales de los burócratas estatales y municipales que aprobó el Congreso del Estado.

En la sesión ordinaria de la LXV Legislatura local con 36 votos a favor, se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios en Sinaloa, en materia de permisos de paternidad por nacimientos o adopciones.

Como parte de las modificaciones a dichas leyes, las mujeres trabajadoras del estado y de los ayuntamientos, tendrán derecho a gozar de seis semanas de permiso con el pago de su sueldo, a partir de que concluya el proceso de adopción de un niño o una niña.

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En la sesión en la que fue respaldado con el voto mayoritario el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Obreros, la diputada Monserrat López López, del Partido del Trabajo dijo que estos cambios en el ámbito laboral, coloca en el centro el bienestar de las familias y el interés superior de los niños.

Señaló que la sociedad ha evolucionado, por lo que las leyes deben avanzar en el mismo ritmo, dejando atrás la visión de que el cuidado de las hijas e hijos corresponde casi exclusivamente a las mujeres.

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La legisladora local, citó “hoy sabemos que la crianza es una tarea compartida y que la participación activa del padre desde los primeros días de vida o desde que en momento en que una niña o un niño llegan a un hogar en adopción, tiene efecto positivo en su desarrollo emocional, psicológico y social”, externó

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