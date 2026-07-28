La denuncia por abuso sexual levantada ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) en contra del profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Alberto “N”, se va sobreseer o se cesará de ser cumplida, debido a que el señalado se suicidó el pasado 21 de julio, explicó la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján.

“Es una investigación que está en curso, se tiene todavía que avanzar, no podemos nosotros decir si hay o no responsabilidad por parte del profesor, fue un caso que no se llegó a judicializar, en el caso de que haya un probable responsable, que desafortunadamente pierde la vida, estos casos de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene que sobreseer, eso es lo que pasa formalmente en este caso”, dijo.

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La fiscal, Bertha Alcalde Luján, destacó que se trata de una indagatoria en curso. Foto: Especial.

Sin embargo, informó que se seguirá en contacto con las víctimas para continuar las investigaciones sobre el caso.

“Pero se va seguir en contacto con las víctimas de tal forma que podamos identificar si todavía hay hechos que investigar”.

El pasado 21 de julio, el docente del IEMS, Alberto, se quitó la vida luego de que una de sus alumnas lo denunciara por presunto abuso sexual.

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