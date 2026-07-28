Elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre identificado como Yosthan, alias “El Dientes de Oro”, de 36 años y de nacionalidad venezolana, señalado como presunto integrante del Tren de Aragua.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que policías atendieran reportes sobre posibles puntos de venta de droga.

En la avenida Carlos Hank González observaron al sospechoso a bordo de una camioneta roja manipulando un objeto con apariencia de arma de fuego.

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Tras una revisión preventiva, los agentes aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido y cinco cartuchos útiles, 52 dosis de aparente marihuana, 96 dosis de posible metanfetamina y dinero en efectivo.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

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🚨 Cae “El Dientes de Oro”, identificado como Yosthan Yuruvit Adonay, venezolano y presunto integrante del Tren de Aragua. De acuerdo con investigaciones, operaba con La Unión Tepito en la explotación sexual de mujeres en Sullivan. La @SSC_CDMX lo detuvo. pic.twitter.com/L5Qv73WlrA — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) July 29, 2026

La SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que el detenido estaría relacionado con un grupo delictivo originario de Sudamérica dedicado al narcomenudeo, la extorsión a través del préstamo gota a gota, el homicidio que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con información de investigación, el detenido presuntamente formaba parte de una célula que operaba junto con integrantes de La Unión Tepito, dedicada a la explotación sexual de mujeres en la zona de Sullivan.

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