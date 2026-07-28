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Huixquilucan, Méx.- Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido en la localidad de Agua Bendita, Huixquilucan, señalado como probable responsable de extorsión relacionada con un esquema de préstamos conocido como “gota a gota”.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la detención ocurrió durante el Operativo Argos, luego de que un ciudadano solicitó apoyo a policías estatales y denunció amenazas para entregar dinero por un supuesto adeudo.
La víctima declaró que hace seis años solicitó un préstamo de 6 mil pesos, el cual aseguró haber liquidado en junio de 2020. Sin embargo, afirmó que desde entonces recibió amenazas y exigencias de pago.
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Según su testimonio, el hombre señalado lo obligó a realizar un retiro sin tarjeta por 3 mil pesos y le advirtió que, si no entregaba el dinero, atentaría contra su esposa e hijos.
La víctima entregó a los policías capturas de pantalla de mensajes y comprobantes de depósitos que, según la autoridad, estarían relacionados con los hechos denunciados.
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Los agentes detuvieron a Jhonarth “N”, de 32 años, de nacionalidad venezolana, y aseguraron el automóvil en el que se desplazaba.
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El detenido, junto con los indicios y el vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con la investigación.
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vr/cr
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