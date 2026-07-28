En lo que va de este año, la administración capitalina ha emitido un total de 466 mil 029 licencias permanentes, con lo que se han recaudado 699 millones de pesos, dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien reiteró el llamado a la población a aprovechar lo que resta de este 2026 para obtenerla.

“Ya van más de 2 millones de licencias permanentes emitidas (desde 2025), estamos hablando de que esto representa una recaudación de más de 3 mil millones de pesos”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario recordó que este programa “siempre ha tenido una vigencia”, pues inicialmente se planteó a un año, pero dada la alta aceptación que tuvo se decidió extenderlo un año más, hasta el próximo 31 de diciembre.

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“Es importante que la gente sepa que tiene hasta el 31 de diciembre, que lo trate de planear con un poco de tiempo porque seguramente los últimos días va a ser difícil conseguir una cita, en este momento tenemos una gran cantidad de citas disponibles, que puedan aprovechar cualquiera de los métodos, ya sea en alguna tesorería o módulo de Semovi o bien sacar su licencia digital”, precisó.

De Botton Falcón explicó que la administración local busca que este tipo de ingresos “extra” como es la recaudación que se ha obtenido por la emisión de licencias permanentes —con los que no se contaban de forma inicial y que dejarán de recibirse una vez que concluya el programa— se canalicen a la inversión pública de la CDMX.

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“Hemos incrementado en mayor medida la inversión pública, que otro tipo de gastos, como el gasto corriente, precisamente porque sabemos que la ciudad requiere lucha infraestructura y que recursos como los de la licencia permanente deben utilizarse para inversión dado que son ingresos no recurrentes”, indicó.

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Afirmó que al tratarse de un ingreso que se agotará cuando deje de expedirse este tipo de licencia, la administración local no lo debe utilizar en nóminas o para financiar gasto corriente que se hace todos los años, por ello es que conviene que sea en inversión para infraestructura.

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“Eso lo planeamos incluso desde el Código Fiscal cremas un fideicomiso para el fortalecimiento del transporte público, de la movilidad mo moticxiada y de la parte de seguridad vial, para que se invierta en otros medios de transporte que no sea solamente el automóvil, porque de alguna forma los automovilistas fueron beneficiados con este programa, pero también peatones, ciclistas y quienes usan el transporte serán beneficiados con la inversión en estos rubros”, señaló.

LL