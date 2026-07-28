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Toluca, Méx.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, Carlos Maza Lara dio a conocer que el Plan Maestro del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” se publicará y comenzará a aplicar en el 2027.
Lo anterior refiere un atraso en el objetivo inicial del gobierno de publicarlo en Gaceta en enero de este año para comenzar a intervenir el tramo mexiquense que abarca seis municipios: Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, con planificación urbana.
El secretario explicó que aún no se han concluido los estudios de factibilidad (topográficos, legales, hidrológicos, en materia de medio ambiente y movilidad) y, por tanto, la planificación de la inversión real de cada acción a realizar. “Son estudios muy especializados que llevan sus tiempos. A finales de este año o principios del 2027 estaremos concluyéndolos”.
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El Plan Maestro definirá las obras a realizar en el trayecto del tren, entre ellas, el Parque Lineal sobre el camellón central de Avenida Las Torres, pensado para beneficiar a la población con temas de cultura, recreación, esparcimiento y deporte; un Sistema de Corredores Urbanos Bióticos (CUB) para mejorar la calidad del aire y la biodiversidad urbana; andadores peatonales, así como jardines polinizadores.
“El Plan Parcial ya se publicó el año pasado, está vigente, pero falta concluir el Plan Maestro”, señaló Maza Lara al admitir que el tiempo apremia si se considera que el camellón de Las Torres está siendo invadido.
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“Iremos por fases, ahorita estamos en los estudios para que de ellos salga el presupuesto y se definan las fuentes de financiamiento porque no solo será recurso estatal”, anticipó al prever que los gobiernos municipales involucrados y la iniciativa privada también deberán aportar recursos.
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vr/cr
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