Harry Styles no se convirtió en una estrella de nivel mundial de la noche a la mañana. Antes de llenar estadios y conquistar las listas de éxitos, el cantante británico atravesó cambios de rumbo y decisiones que marcaron su carrera.

Su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación tras anunciar Together, Together, gira que este fin de semana aterriza en México y con la que confirma el enorme momento que vive como solista.

De "The X Factor" al Grammy, estos son los momentos que cambiaron para siempre la trayectoria de Harry Styles.

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Su llegada a "The X factor". Antes de convertirse en solista, Harry Styles era un adolescente de 16 años común, iba a la escuela y trabajaba en una panadería en su natal Reino Unido. Fue cuando su madre, Anne Twist, lo inscribió para audicionar en el programa "The X Factor" cuando todo inició.

Aunque no avanzó como concursante individual, el programa tomó una decisión que cambiaría la música pop: unirlo con Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction.

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La agrupación quedó en tercer lugar, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional y convirtió a Harry en uno de los rostros más reconocidos del pop.

A sus 16 años, Styles audicionó para formar parte del programa "The X Factor". Foto: YouTube.

La desintegración de One Direction. En 2016, seis años después de su creación y cuando se encontraban en los cuernos de la Luna, One Direction anunció una pausa indefinida. Fue entonces que Harry tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera: dejar atrás la seguridad de una de las bandas más exitosas del mundo y comenzar desde cero como solista.

Mientras otros integrantes exploraban diferentes caminos musicales, Harry apostó por un sonido diferente al de la banda y una identidad propia. Esa etapa fue clave para demostrar que podía sostener una carrera sin depender del fenómeno.

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One direction en 2013. Foto: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne en el estreno mundial de "One Direction: This Is Us" en el Empire Leicester Square, en Londres. Foto: West/PA via AP, archivo.

El lanzamiento de “Sign of the Times”: su debut como solista. El debut de Harry Styles como solista llegó con “Sign of the Times”, una canción que sorprendió al mundo entero por su sonido más cercano al rock clásico, completamente diferente de lo que había hecho con sus excompañeros.

El tema fue elogiado no solo por los fans, también por la crítica. Billboard la calificó como una demostración de versatilidad, mientras que Rolling Stone la posicionó como la mejor canción lanzada en 2017.

"Sign of the times" fue la canción con la que Harry debutó como solista. Foto: Captura de pantalla.

Su salto al cine. Ese mismo año, Harry dio un paso inesperado al debutar en la pantalla grande con "Dunkirk", la película bélica dirigida por Christopher Nolan. El anuncio generó escepticismo entre parte del público, pero su actuación recibió comentarios positivos y demostró que podía desenvolverse fuera del escenario.

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La cinta fue un éxito internacional y amplió su alcance más allá de la música.

Con "Dunkirk" llegó a la pantalla grande, abriendo una nueva faceta en su carrera. Foto: IMDB.

"Fine Line" el disco que consolidó su carrera. Si su primer disco sirvió para presentarlo como solista, Fine Line fue el álbum que lo convirtió en una superestrella. Con canciones como “Adore You” y “Watermelon Sugar”, Harry encontró un sonido más definido y una estética que lo separó definitivamente de su pasado.

El álbum también reforzó una imagen pública basada en la libertad creativa, la moda y una manera distinta de entender la masculinidad dentro del pop.

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Con su segundo álbum, Harry consolidó su carrera. Foto: Billboard.

La moda y la representación de la masculinidad en las alfombras rojas. Además de su evolución musical, Harry Styles protagonizó otro cambio decisivo: su impacto en la moda masculina. Sus apariciones en alfombras rojas, revistas y eventos internacionales comenzaron desafiar los códigos tradicionales.

Trajes de colores, transparencias, esmalte de uñas y prendas históricamente asociadas al guardarropa femenino se convirtieron en parte de su imagen pública.

La conversación alcanzó un punto máximo cuando apareció en la portada de "Vogue" usando un vestido, una imagen que generó debate internacional y lo consolidó como un referente cultural.

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Foto: Archivo

“Watermelon Sugar” y su primer Grammy. El éxito de “Watermelon Sugar” llevó a Harry a uno de los momentos más importantes de su carrera: ganar su primer Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista en 2021.

Aunque ya era reconocido mundialmente, ese premio representó una validación de su camino como artista independiente y confirmó que había dejado de ser visto únicamente como “el exintegrante de One Direction”.

Este tema le dio el primer Grammy de su carrera. Foto: Captura de pantalla.

"Harry’s House" y el punto más alto de su carrera. El cantante alcanzó una nueva dimensión. El álbum debutó en 2022 como uno de los lanzamientos más exitosos del año y su sencillo “As It Was” se convirtió en un fenómeno mundial.

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Rompió récords de reproducción en Spotify y se convirtió en el disco más premiado de los Grammy con tres reconocimientos, incluyendo álbum del año.

Con "Harry's House" el británico alcanzó otro nivel de éxito. Foto: Spotify.

Together, Together su regreso a los escenarios

Después del impacto de Harry’s House y una pausa en la música, Styles regresó con Kiss All The Time. Disco, Occasionally, un disco en el que nuevamente experimenta con los sonidos y marca una nueva etapa.

Junto al lanzamiento llegó Together, Together, un gira mundial con la que recorrerá diferentes países en los cinco continentes, entre los que destacan México.

Este fin viernes, Styles arrancará con la primera de seis fechas programadas en el Estadio GNP Seguros.

Styles regresa a los escenarios mexicanos. Foto: Netflix.

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