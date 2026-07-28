Metrópoli | 28-07-26 | 19:54 |

Chalco, Méx .- Este martes, elementos de seguridad localizaron el , atado y envuelto en bolsas de plástico, en la comunidad de San Juan Tezompa, en el municipio de

Según el reporte policial, la víctima presentaba un aparente impacto de en la cabeza.

Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia del bulto, que inicialmente podría haber sido confundido con desechos.

Al inspeccionar, confirmaron que se trataba de un cadáver envuelto en plástico y maniatado.

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Al lugar acudieron integrantes de la corporación local y corroboraron que se trabaja de un hombre el que había perdido la vida.

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Notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro regional para la práctica de la autopsia, donde determinará con precisión la causa de muerte e iniciar los estudios de identificación.

En el área donde fue localizado el cadáver fue detectado un automóvil Nissan, tipo Tsuru, color blanco, que podría estar relacionado con los hechos.

La fiscalía mexiquense inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

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cr

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