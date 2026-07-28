Este martes por la noche la Selección Mexicana anunció una baja sensible en el equipo Sub 20 que está compitiendo en el Campeonato de la CONCACAF 2026. Santiago Sandoval ya no continuará con el Tri tras sufrir una fractura que requiere intervención quirúrgica.

Con una publicación en redes sociales, la Selección Mexicana anunció la baja del delantero de Chivas, quien había anotado un gol en el reciente triunfo sobre Costa Rica.

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"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica", se explica en el primer párrafo.

"Tras el diagnóstico, se determinó que la mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico. Por tal motivo, el jugador abandonará la concentración y volverá con su equipo para que pueda ser operado el día de mañana en Guadalajara, bajo la supervisión de su Club. La Selección Nacional de México le desea a Santiago Sandoval una pronta recuperación", concluye el comunicado.

Sandoval había anotado en los triunfos sobre Antigua y Barbuda y contra Costa Rica; por eso, Álex Diego pierde a un hombre importante para el resto del torneo.

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