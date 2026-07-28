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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este martes 28 de julio en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Iztapalapa
Se esperan lluvias de 30 y 40 milímetros entre las 22:30 y las 00:00 horas.
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Además, actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes entre 15 y 29 milímetros en las demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió a la población las siguientes recomendaciones:
- Portar paraguas o impermeable.
- Utilizar el líquido para regar las plantas.
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
- No verter grasas en el drenaje.
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También recomendó evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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