Metrópoli | 28-07-26 | 23:08 | Actualizada | 28-07-26 | 23:09 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de para la noche de este martes 28 de julio en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Iztapalapa

Se esperan lluvias de 30 y 40 milímetros entre las 22:30 y las 00:00 horas.

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Además, actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes entre 15 y 29 milímetros en las demarcaciones:

  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió a la población las siguientes recomendaciones:

  • Portar paraguas o impermeable.
  • Utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
  • No verter grasas en el drenaje.

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También recomendó evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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js

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