En plena temporada de lluvias, vecinos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa se mantienen a la espera —en algunos casos escépticos— de que las autoridades capitalinas concluyan las obras para mitigar inundaciones que prometieron luego de las afectaciones que dejó la temporada del año pasado.

Tras la temporada de 2025, que el Gobierno de la Ciudad de México calificó como una de las más intensas de los últimos años, la administración anunció obras en puntos estratégicos que tuvieron inundaciones, por ejemplo, en San Juan de Aragón, VI sección, en la GAM, con la revisión y reparación de drenaje; en la zona del Gran Canal para evitar afectaciones a habitantes de la Venustiano Carranza y en Iztapalapa, donde está en progreso la instalación de tanques tormenta en la Calzada Ignacio Zaragoza, entre otras obras.

Las fuertes lluvias que se registraron la madrugada del pasado 9 de julio dejaron bajo el agua varias calles de la colonia Providencia, en donde los habitantes padecieron por el ingreso de agua en domicilios y comercios.

Vecinos de la GAM siguen con temor, pues la fuerte lluvia del pasado 9 de julio dejó bajo el agua varias calles, domicilios y comercios. Fotos: Gabriel Pano y Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Aunque desde hace meses el Gobierno capitalino comenzó a hacer obras para mitigar inundaciones en colonias como San Juan de Aragón, La Pradera y Providencia, que en 2025 se vieron afectadas, vecinos advierten que aún no han visto mejoría.

“El año pasado abrieron y pusieron mucha tubería, sí hicieron obras, pero al parecer no sirvieron, al contrario, como que vinieron a empeorar la situación”, dijo Rigoberto Magaña, vecino de la colonia Providencia.

Mientras que Édgar Castro, cuyo domicilio también quedó bajo el agua ante las lluvias de principios de julio que ameritaron la activación de la alerta roja en la GAM, señaló que aún hay algunas obras pendientes en la zona.

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Las inundaciones afectan mucho el sistema del servicio, las camionetas no pueden pasar o se descomponen y perdemos todos, dijo operador. Fotos: Gabriel Pano y Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Vinieron hace como dos meses o tres, si no mal recuerdo, para arreglar un tubo en la esquina que estaba afectando, la cuestión es que se dieron cuenta que es mucho más grande que eso, según dicen que es el drenaje de 38 manzanas, entonces están viendo dónde está la falla”, comentó.

Luego de la inundación en la Providencia, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, dio a conocer que ya se trabaja en un nuevo colector para esta zona.

En otro punto de la Ciudad, en la colonia Progresista, en la alcaldía Venustiano Carranza, decenas de costales llenos de tierra que rodean los límites del Parque Gran Canal, a un costado del Pilares Rita Guerrero, dan cuenta de la problemática. Aunque en este punto hay obras en progreso, vecinos de calles como Chiclera y Vidrieros aún temen enfrentarse a una nueva inundación.

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Algunos ya están preparados para lo peor. Tal es el caso de la señora Teresa Estrada, quien atiende una tienda de abarrotes, y que ya tiene en su entrada varios costales llenos de tierra “por si acaso” los llegara a necesitar en esta temporada de lluvias, sobre todo agosto y septiembre, que es cuando más suele ocurrir.

“En la última temporada pasó dos veces: a principios y a finales de septiembre, ya después de la desgracia pusieron costales, y ahora están bardeando; de donde más bajó el agua fue de allá del Pilares, porque una bomba estaba tronada, eso ocasionó que empezara a bajar el agua hacia la avenida y hacia todas las calles y se vino como ola”, refirió.

“Sí necesitamos ver si arreglan bien lo de las bombas o qué es lo que van a hacer”, advirtió mientras mostraba los costales que tiene en la entrada de su negocio junto a unas bases para colocarlas.

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Samuel Vázquez, otro vecino, indicó que aunque pone costales “de todos modos se mete el agua”.

“Justo están haciendo obras ahí en el canal, toda el agua se viene de allá y se desborda, ha pasado cada año; apenas, no tiene mucho que otra vez se quiso inundar por una lluvia intensa”, expresó Vázquez.

Otra de los alcaldías más afectadas por las intensas lluvias fue Iztapalapa, donde las autoridades realizan 54 obras de drenaje para las que se invertirán mil 800 millones de pesos, de acuerdo con la información más reciente que reportó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Sin embargo, en lo que va de la actual temporada de lluvias, algunos puntos todavía se ven bastante afectados; uno de ellos es la zona que está a la altura de la estación Acatitla, de la Línea A del Metro, que la semana pasada enfrentó una fuerte inundación que afectó a comerciantes, transportistas y usuarios por al menos un par de horas en los que descendió el nivel del agua.

Juan Ramírez, quien trabaja en el servicio de combis de la zona, subrayó que cuando este punto se inunda “afecta mucho en el sistema del servicio porque dejan de circular las camionetas o si circulan aquí en la inundación se llegan a descomponer y perdemos nosotros, pierden ellos y pierde el usuario”, lamentó.

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