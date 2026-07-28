En el caso del edificio de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, que colapsó el pasado 9 de marzo, existen pláticas entre las víctimas y los imputados para llegar a un acuerdo reparatorio, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Las conversaciones abiertas se realizan a través de la Unidad de Mediación de la FGJ y en caso de no llegar a un acuerdo, se pasaría a una judicialización, así lo aseguró la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, la tarde de este martes, durante su informe mensual.

“Este caso se investiga tanto como por lesiones culposas como por homicidio culposo, este es un caso, un tipo de delito que permite que se realicen acuerdos reparatorios conforme a lo que decidan las partes”, dijo Alcalde Luján.

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El inmueble de San Antonio Abad 124 que colapsó el 9 de marzo y dejó un saldo de tres personas fallecidas contaba con un acuerdo de facilidades. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Aseguró que la FGJ cuenta con elementos suficientes para pasar a una imputación y que la investigación por el caso está muy avanzada.

Informó que la responsabilidad penal que se ha identificado hasta el momento sólo es contra la empresa encargada en la demolición del inmueble que colapsó.

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Bertha Alcalde señaló que de acuerdo con la investigación no se ha identificado responsabilidad de autoridades, sin embargo, las indagatorias continúan.

El lunes 9 de marzo de 2026, un edificio ubicado en calzada San Antonio Abad que estaba en proceso de demolición colapsó, dejando un saldo de tres trabajadores muertos y uno más herido.

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