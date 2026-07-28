Los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podrán consultar en tiempo real qué tan saturados se encuentran los andenes de las estaciones con mayor afluencia mediante un sistema de cámaras térmicas –que contempla una inversión de 40 millones de pesos– y que comenzará a operar durante los siguientes meses.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, explicó que el objetivo es ofrecer información precisa sobre la concentración de pasajeros sin comprometer la privacidad de quienes utilizan el transporte. Esta información estará disponible en su página web y en la red social X.

Mientras que en los centros de monitoreo C2 y C5 las autoridades visualizarán las imágenes en formato convencional para labores de seguridad, los usuarios accederán a una versión térmica en la que únicamente se apreciará el nivel de ocupación de los andenes.

"No son 800 térmicas. Las que son térmicas son sobre andén; van a ser las mismas cámaras que para nosotros funcionan como supervisión. En el C2 y en el C5 se van a poder ver normales; para los usuarios van a estar en modo térmico para que no puedan definir quién es el que está en el Metro", explicó.

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Las imágenes mostrarán la concentración de pasajeros mediante colores, lo que permitirá identificar si un andén presenta baja, media o alta afluencia antes de ingresar a la estación.

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Adrián Rubalcava informó que el Metro hará públicas las imágenes térmicas para que cualquier persona pueda conocer el nivel de ocupación de estaciones estratégicas antes de iniciar su viaje. Con ello, los usuarios podrán decidir si utilizan una estación o buscan otra alternativa de transporte cuando exista una alta concentración de personas.

"Lo que vamos a hacer es aperturar estas cámaras al público en general para que puedan ir viendo cómo están funcionando. Son las mismas cámaras, solamente con esta función", señaló.

Las 800 cámaras se concentran en Líneas 2, 3 y 7

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El director del Metro detalló que las 800 nuevas cámaras de videovigilancia se instalan principalmente en las estaciones modernizadas de las Líneas 2 y 7, además de una parte de la Línea 3. Precisó que en esta última línea la colocación continuará conforme avance el proyecto de rehabilitación.

Actualmente el piloto ya se realiza en la estación Auditorio; mientras que después se extenderán a Tasqueña, de la Línea 2; Universidad, de la Línea 3 y otras terminales de alta demanda, entre ellas Pantitlán y Cuatro Caminos.

"Estas 800 cámaras en su mayoría se están instalando en una parte de Línea 7, Línea 2, que son las que corresponden a la modernización de las estaciones, y una parte de Línea 3. En Línea 3 vamos a esperar también a que venga la obra porque no tiene caso instalarlas antes", recalcó.

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