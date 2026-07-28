A un año de haber asumido la dirección del Metro, Adrián Rubalcava destacó que los robos con y sin violencia en las estaciones disminuyeron un 50%, debido al despliegue permanente de elementos policiacos que se encuentran en los andenes y convoyes del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El funcionario resaltó que en mayo de 2025 se iniciaban 4.84 carpetas de investigación diarias por robo, mientras que, en mayo de 2026, la cifra es de 2.84 denuncias al día, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Además, afirmó que la incidencia delictiva general en el Metro disminuyó 63 por ciento y presumió que durante los últimos cuatro meses no se registró ningún robo con violencia dentro de las instalaciones, pese a que la Ciudad de México recibió a millones de visitantes por el Mundial 2026.

"El robo en el Metro contemplaba 4.84 carpetas al día cuando llegué. Hoy el número de carpetas que se levantan es de 2.84. Esto representa 50 por ciento menos en todo tipo de robos con y sin violencia", afirmó.

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El próximo año arrancará la modernización de la Línea 3 del Metro, anunció el Gobierno capitalino. Foto: KARLA GUERREROEL UNIVERSAL

Rubalcava sostuvo que este resultado fue gracias a la nueva estrategia de vigilancia con 5 mil 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial, distribuidos en toda la red, además de supervisión por líneas y estaciones, presencia permanente en andenes, policías encubiertos, binomios caninos y monitoreo mediante videovigilancia.

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Incluso comparó la incidencia delictiva del Metro de la Ciudad de México con la de otros sistemas de transporte internacionales, al señalar que actualmente el STC registra menos delitos diarios que los metros de Londres y Nueva York, pese a movilizar alrededor de 4.5 millones de usuarios cada día.

Reduce Metro su subejercicio presupuestal

Otro de los indicadores que destacó el director fue la disminución del subejercicio presupuestal, pues dijo que al recibir el organismo encontró un subejercicio de 4 mil 136 millones de pesos, situación que, aseguró, impedía adquirir oportunamente refacciones para trenes e instalaciones debido a que muchas piezas requieren varios meses para fabricarse.

Para revertir este problema, dijo, se creó un comité revisor que analiza y prioriza todas las adquisiciones del organismo. Como resultado, informó que al cierre de 2025 el subejercicio se redujo a 516 millones de pesos, cifra que calificó como la más baja registrada en la historia del Metro.

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"Cuando me toca cerrar el año presupuestal, el subejercicio disminuyó de más de cuatro mil millones a 516 millones de pesos, el más bajo que ha tenido el Sistema de Transporte Colectivo", afirmó.

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Recuperan 22 trenes que iban a chatarrización

Trenes de L3 del Metro tardan hasta 20 minutos en pasar

Rubalcava también informó que uno de sus compromisos fue recuperar trenes fuera de servicio para aumentar la capacidad operativa del Metro.

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Detalló que fueron rehabilitados 22 convoyes que se encontraban abandonados o destinados a chatarrización, los cuales representan un valor aproximado de 8 mil 800 millones de pesos si hubieran tenido que adquirirse nuevos.

Con ello, explicó, aumentó el número de trenes disponibles en distintas líneas:

Línea 2 pasó de 28 a 32 trenes.

Línea 7, de 16 a 19.

Línea 8, de 18 a 23.

Línea B, de 20 a 26.

Además, indicó que otros cuatro convoyes se encuentran en proceso de reincorporación.

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Mejora la fiabilidad de los convoyes

Al menos cuatro trenes de la Línea 2 del Metro tienen la nueva imagen, un Quetzalcóatl con vivos en naranja, verde, azul y rosa. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

El titular del STC señaló que la compra anticipada de refacciones permitió incrementar la confiabilidad de los trenes. Precisó que cuando inició su administración los convoyes presentaban una falla cada mil 571 kilómetros, mientras que actualmente el promedio es de mil 940 kilómetros, lo que representa una mejora de 23 por ciento.

Explicó que muchas de las averías corresponden a sistemas eléctricos, puertas, frenado y tracción, por lo que insistió en la importancia de que los usuarios no obstruyan las puertas durante el ascenso y descenso.

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También afirmó que el intervalo promedio pasó de 4 minutos con 30 segundos a 3 minutos con 30 segundos, gracias al incremento de trenes disponibles y a la mejora en su confiabilidad; aunado a que el porcentaje de escaleras eléctricas en funcionamiento pasó de 82 a 96 por ciento, para lograrlo se implementó un esquema de contratos multianuales para garantizar el suministro continuo de refacciones, debido a que anteriormente algunas piezas tardaban hasta 36 meses en entregarse.

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