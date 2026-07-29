A pesar del aumento de penas y agravantes, el delito de despojo en la Ciudad de México tuvo un incremento durante el primer semestre del año.

De enero a junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió mil 978 carpetas de investigación por despojo; mientras que en el primer semestre de 2025 fueron mil 901 carpetas, es decir, una alza de 4%.

En noviembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal, Código Civil y a la Ley de Notariado para aumentar las penas, las agravantes y las multas por este delito, mismas que fueron promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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