Tras el anunció de los linimientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre derechos de las audiencias y códigos de ética para radio y televisión, el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado aseguró que estos, respresentan riesgos para la libertad de expresión si se mantienen disposiciones "vagas" para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Maldonado explicó que la legislación vigente únicamente contempla sanciones para los concesionarios que incumplan obligaciones administrativas, sin embargo, señaló que el proyecto de lineamientos incorpora criterios que calificó como ambiguos.

"El el tema es que estos lineamientos van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar que cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el gobierno imponga nueva sanción, o sea, imponga sanciones adicionales a las que establece la ley, pero además quien las va a aplicar es el propio gobierno", dijo.

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Maldonado sostuvo que esas disposiciones podrían generar un efecto inhibitorio en los medios de comunicación, ya que la CRT tendría la posibilidad de imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables de una empresa concesionaria.

"No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura", advirtió.

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El especialista consideró especialmente preocupante que sea una autoridad federal la encargada de determinar qué información es verdadera o falsa. Asimismo, advirtió que estos criterios podrían afectar la labor periodística y las investigaciones sobre asuntos de interés público.

"La crítica pública, la opinión que viene mezclada con hechos, es algo muy normal en el ecosistema informativo. Todo eso se va a sujetar a revisión por parte del gobierno y el gobierno va a decir así de fácil si tu opinión es fundada o no fundada", sostuvo.

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Pese a lo que podría significar una limitación a la libertad de expresión, Maldonado reconoció que los lineamientos incluyen aspectos positivos, como fortalecer la accesibilidad, el lenguaje de señas y la inclusión en los medios de comunicación, pero consideró que esos beneficios quedan opacados por las disposiciones relacionadas con las posibles sanciones.

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El director de Artículo 19 planteó que la mejor vía para equilibrar los derechos de las audiencias con la libertad de expresión es la autorregulación de los medios mediante códigos de ética y defensorías de las audiencias, sin que autoridades federales asuman funciones para calificar la veracidad de los contenidos periodísticos.

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Lineamientos de derechos de audiencias no son nuevos, dice Raúl Trejo Delarbre

Por otro lado, Raúl Trejo Delarbre, investigador, periodista y elemento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, expresó ante este medio su desacuerdo en que los lineamientos representen actos de censura.

Trejo negó que el proyecto, en su redacción actual, facultara a las autoridades para sancionar contenidos periodísticos o censurar opiniones, hecho que se ha puesto en discusión por grupos políticos y usuarios en redes sociales.

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"Sí la actuación de la autoridad se apega a lo que ya dice la ley, y si los lineamientos como está en ese proyecto reproducen lo que ya dice la ley, no hay posibilidad de que haya censura", expresó.

Reconoció que existe preocupación entre diversos sectores debido al contexto político y a la confrontación que el gobierno ha mantenido con medios de comunicación y periodistas, sin embargo, insistió en que el documento sometido a consulta no contiene disposiciones que permitan restringir la libertad de prensa.

Trejo hizo hincapié en mencionar que los lineamientos puestos a consulta no crean nuevas obligaciones, sino que reglamentan disposiciones que existen desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, por lo que consideró incorrecto presentar el tema como una regulación nueva.

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También, afirmó que las sanciones o multas que se plantean en caso de un incumplimiento a los derechos de los usuarios, solo pueden aplicarse en dos casos de acuerdo con la legislación actual: cuando un medio incumple obligaciones administrativas, como no contar con un defensor de las audiencias o no emitir un código de ética.

Mientras que las sanciones, según él, podrían ser elevadas para los medios que no cumplan con las especificaciones.

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"Lo que dicen los lineamientos es que las multas pueden ser por infracciones a las disposiciones previstas en términos del artículo 282, son multas altísimas, pueden ser del 0.01% hasta el 1% de los ingresos de una estación de radio", explicó.

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aov/bmc