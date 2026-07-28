Con la publicación de los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias, el gobierno de Morena da un peligroso paso más en su autoritario intento de controlar lo que se publica y difunde en los medios de comunicación, denunció el senador Manuel Añorve Baños.

El coordinador del PRI en el Senado sostuvo que en su afán autoritario Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada “falsa” o “descontextualizada”.

Advirtió que con estos lineamientos el gobierno morenista pretende ejercer presión a los medios hasta llegar a la suspensión precautoria de transmisiones por violaciones en materia de audiencias.

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“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, enfatizó.

Además, señaló que la ley pretende ser utilizada como arma por este gobierno censurador para modificar contenidos, revisar decisiones, monitorear medios y abrir la puerta a sanciones, con lo que “quieren disciplinar a quien no se les arrodille”.

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Recordó que el PRI ha denunciado públicamente este intento de consolidar un régimen autoritario y de castigar a medios críticos.

Añorve Baños sostuvo que con la Ley Censura los morenistas amenazan con callar medios de comunicación incómodos a la 4T. “Traducido al lenguaje más sencillo posible: una queja por un contenido puede generar una revisión; esa revisión puede acabar en una exigencia de rectificar o modificar; la CRT puede intervenir; el incumplimiento puede generar sanciones; y el marco legal vigente permite, bajo sus supuestos y previo apercibimiento, llegar incluso a suspender precautoriamente transmisiones”, concluyó.

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