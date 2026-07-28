Sam Smith vive el mejor momento tanto en su vida profesional como en la personal; y es que, además de que está a días de arrancar su gira To be Free y lanzar su próximo disco, también llegará al altar.

El intérprete de “Stay With Me” confirmó a "The New York Times" que se comprometió con el diseñador de moda Christian Cowan, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

Aunque Smith ha mantenido su relación en completo hermetismo, confesó que el título de su próximo álbum, "Hazel eyes", es un homenaje al color de ojos de su ahora prometido; incluso, una de sus canciones está inspirada en la noche que se conocieron.

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Según explicó, esta fue la primera vez que compuso un tema centrado en un amor correspondido, alejándose del tono melancólico que suele marcar buena parte de su música.

La primera vez que Cowan y Smith fueron vistos juntos, fue en diciembre del 2022, durante un evento en la Casa Blanca; sin embargo, no confirmaron su relación hasta mayo del 2024.

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Una de sus apariciones públicas más comentadas ocurrió durante la Met 2026, donde el intérprete lució un diseño creado por su ahora prometido.

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