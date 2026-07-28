Reencuentros, nuevas giras y espectáculos de grandes dimensiones, eso es lo que le espera a los amantes de la música en estas próximas semanas; y es que agosto ya pinta para ser uno de los meses más importantes, en cuanto a espectáculos en vivo se trata.

Harry Styles, Rosalía, Sam Smith y Anyma serán tan solo algunas de las estrellas que conforman la cartelera musical, la más ambiciosa del año y que que apuesta por distintas generaciones de público.

Desde el pop y el rock hasta el urbano, la electrónica y la música mexicana, agosto ofrecerá opciones prácticamente para todos los gustos.

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Harry Styles. El británico volverá a los escenarios mexicanos en uno de los momentos más importantes de su carrera con "Together, Together". Tras cuatro años de ausencia, Styles se reencontrará con su público con una breve residencia que ya se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Dónde y cuándo: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto — Estadio GNP Seguros

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Yuri. La cantante veracruzana continúa celebrando una carrera de más de cuatro décadas y mantiene vigente un repertorio que incluye clásicos como “La maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “Ya no vives en mí”.

Su regreso al Coloso de Reforma representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten un espectáculo donde combina nostalgia, grandes éxitos y una producción característica de sus conciertos. Los boletos se encuentran disponibles en las plataformas oficiales.

Dónde y cuándo: 1 de agosto — Auditorio Nacional

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Ca7riel y Paco Amoroso. Luego del impacto de su presentación en festivales internacionales y el crecimiento de canciones como “El día del amigo”, el grupo llega a los grandes escenarios mexicanos con un show pensado para quienes buscan una propuesta distinta dentro de la música urbana.

Dónde y cuándo: 6 y 7 de agosto — Palacio de los Deportes

Ca7riel y Paco Amoroso en CDMX. Fotos: Redes Sociales

María José. Consolidada como una de las intérpretes femeninas favoritas del público mexicano, la exintegrante de Kabah hará un recorrido por sus más grandes éxitos.

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Dónde y cuándo: 6 y 7 de agosto — Auditorio Nacional

Melanie Martinez. La cantante estadounidense se ha distinguido por crear universos visuales alrededor de sus discos y regresa a México con un nuevo show.

Su presentación en el Palacio de los Deportes será una de las apuestas internacionales más llamativas del mes para los seguidores del pop alternativo.

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Dónde y cuándo: 8 de agosto — Palacio de los Deportes

Sentidos Opuestos. El dúo formado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán traerá de vuelta a la música de los 90, aunque sea solo por una noches. Canciones como “Amor de papel”, "Únete a la fiesta" y “¿Dónde están?" pondrán a bailar y cantar a los más nostálgicos.

El concierto será un viaje por una lista de éxitos y recuerdos para los asistentes.

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Dónde y cuándo: 12 de agosto — Auditorio Nacional

Sentidos Opuestos traerán de vuelta la música noventera. Foto: Instagram Sentidos Opuestos.

Arcángel. El reggaetonero se prepara para enfrentar la polémica y la cancelación que se desató en su contra por sus declaraciones sobre España y Latinoamérica. Con dos conciertos programados en la capital mexicana, una de las figuras más influyentes del reggaetón viene dispuesta a reclamar su lugar.

Dónde y cuándo: 13 y 14 de agosto — Palacio de los Deportes

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Sam Smith. dos años después de que trajera a tierras aztecas su Gloria Tour, el cantante británico vuelve a los escenarios mexicanos. Smith visitará el país con un nuevo concepto musical pero un repertorio que es conocido por sus fans y seguidores.

Dónde y cuándo: 17, 18, 20 y 21 de agosto — Auditorio Nacional

Rosalía. Después de dejar su era Motomami atrás, la española está lista para reconquistar a México. Su regreso ya es uno de los espectáculos más esperados del mes, tanto así que los boletos para sus cinco presentaciones están a punto de agostarse.

Dónde y cuándo: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto — Palacio de los Deportes

La cantante Rosalía durante un concierto en Madrid, España. Foto: Instagram oficial.

Anyma. Los amantes de la música electrónica vivirán una noche llena de música, luces, tecnología y fiesta. El proyecto de Matteo Milleri promete una experiencia diferente a un concierto tradicional, con una puesta en escena diseñada para espacios masivos.

Aún hay boletos disponibles.

Dónde y cuándo: 22 de agosto — Estadio GNP Seguros

Víctor García. El exacadémico regresa a los grandes escenarios para reencontrarse con el público que lo acompañó desde sus inicios. El cantante continúa activo dentro de la música mexicana y mantiene una conexión especial con sus seguidores gracias a sus interpretaciones románticas.

Dónde y cuándo: 27 de agosto — Auditorio Nacional

Enjambre. La banda mexicana cerrará el mes con los dos conciertos más importantes de su carrera, hasta ahora. Los intérpretes de canciones como "Dulce soledad" se preparan para conquistar el escenario más grande del país y consolidarse como de las agrupaciones de rock alternativo más importantes del país.

Dónde y cuándo: 29 y 30 de agosto — Estadio GNP Seguros

Fey. Para cerrar con broche de oro, la cantante apelará a la nostalgia y a los grandes éxitos de los años noventa. Su concierto será uno de los últimos grandes encuentros musicales del mes.

Dónde y cuándo: 30 de agosto — Auditorio Nacional

Fey cerrará el mes con broche de oro. Foto: Prensa Danna

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