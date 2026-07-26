Harry Styles está listo para reencontrarse con el público mexicano con "Together, Together", una residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

El exintegrante de One Direction regresa al país tras cuatro años de ausencia, luego de conquistar al público con "Love On Tour" y consolidarse como una de las figuras más importantes del pop a nivel mundial.

A unos días del primero de los conciertos, los preparativos ya están en marcha. Desde los horarios y la forma más sencilla de llegar al recinto hasta los objetos permitidos, esto es todo lo que debes saber para disfrutar la experiencia.

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¿Cuándo serán los conciertos?

Con seis fechas confirmadas, esta será la visita más extensa que el británico ha hecho a México.

Los conciertos están programados para los días:

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31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

El show está anunciado para arrancar en punto de las 21:00 horas por lo que se recomienda llegar conde anticipación para evitar filas en los accesos y pasar con tranquilidad los filtros de seguridad.

¿Qué significa "Together, Together"?

Más que el nombre de la residencia, "Together, Together" representa el espíritu de comunidad que Harry Styles ha construido con sus seguidores durante los últimos años.

La frase (que puede traducirse como "Juntos, juntos") hace referencia a la idea de compartir una misma experiencia entre el artista y su público, en un ambiente de inclusión, libertad y celebración, valores que el cantante ha promovido constantemente dentro y fuera del escenario.

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¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

La forma más práctica es utilizar el transporte público.

Las estaciones de Metro Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9, son las más cercanas al recinto y permiten llegar caminando en pocos minutos.

También puedes utilizar el Metrobús Línea 2, descendiendo en la estación Iztacalco, desde donde hay acceso peatonal hacia el estadio.

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Si acudirás en automóvil o en taxi de aplicación, toma en cuenta que la zona suele registrar una importante carga vehicular.

¿Habrá invitados especiales?

Sí. Desde que se anunció que Styles visitaría la capital mexicana se confirmó que vendría acompañado por la cantante Jorja Smith.

Aunque no compartirán escenario, Smith será la encargada de abrir las seis fechas del artista en el GNP Seguros.

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¿Cuál podría ser el setlist?

Aunque el repertorio puede cambiar dependiendo de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con sus últimos shows, este podría ser el posible setlist.

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla's Song

Aperture

Night Changes / History

Love of My Life

Sign of the Times

Little Freak

As It Was

Además, habrá una canción sorpresa, pero suele cambiar depende en la ciudad en la que se encuentre.

¿Todavía hay boletos?

Sí. Aunque varias localidades se agotaron durante la preventa y la venta general, todavía es posible encontrar boletos para la fecha del 10 de agosto, pero quedan pocos y en secciones específicas.

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¿Qué objetos sí puedes ingresar?

Para agilizar el acceso, lleva únicamente lo indispensable. Entre los artículos permitidos destacan:

Celular.

Power bank.

Lentes de sol.

Gorras o sombreros.

Tapones para los oídos.

Medicamentos con receta médica.

Cámaras fotográficas no profesionales.

Bolsas pequeñas o transparentes.

Binoculares compactos.

Impermeables.

¿Qué está prohibido?

Los asistentes no podrán ingresar con:

Mochilas grandes.

Alimentos y bebidas.

Botellas de vidrio o metal.

Latas y termos no permitidos.

Cámaras profesionales o equipo de video.

Tablets y computadoras portátiles.

Bastones para selfies.

Drones.

Paraguas.

Aerosoles.

Objetos punzocortantes.

Armas.

Fuegos artificiales.

Cigarros o vapeadores.

Alcohol y drogas.

Medicamentos sin receta médica.

Habrá estaciones de hidratación gratuitas

Como parte de las medidas implementadas para esta residencia, el Estadio GNP Seguros contará con estaciones de hidratación. Los asistentes podrán rellenar gratuitamente sus botellas de agua durante el evento.

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La recomendación es llevar una botella reutilizable de plástico. La botella debe ingresar completamente vacía al pasar por los filtros de seguridad y se recomienda que sea de 500 ml.

Algunas recomendaciones antes de salir de casa

Descarga previamente tu boleto digital.

Lleva tu teléfono completamente cargado o una batería portátil.

Usa ropa y calzado cómodos.

Revisa con anticipación tu ruta de llegada y regreso.

Lleva únicamente los objetos permitidos para agilizar el ingreso.

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