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"La casa de los famosos México" arrancó con sorpresas; y es que se reveló que a las 15 personalidades confirmadas se sumarán tres habitantes más.
Uno de ellos es la actriz Gema Garoa, quien fue revelada en la gala de estreno.
"Como buena norteña, hablo recio y no me voy a quedar callada ni por nada, ni por nadie", dijo en su video de presentación.
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Garoa también aseguró que está dispuesta a ser la fiesta de esta cuarta temporada, disfrutar la experiencia, llevarse buenos amigos y por qué no, ganar los cuatro millones de pesos.
"Para mí la vida es todo y nada", agregó.
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Sin embargo, también destacó que está lista para las traiciones que puedan suceder a lo largo de la temporada, ya que llevarse sorpresas con la gente le sucede a menudo.
"Algo que me puede jugar en contra es mi radar con las personas, luego pienso que todos son buena onda... y después me va de la ching*ada".
Garoa arranca esta aventura de manera agridulce. Recientemente perdió a su padre el señor David García Chavira.
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