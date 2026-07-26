Antes de que empiecen las alianzas, las nominaciones y los pleitos, la primera jugada de La Casa de los Famosos México ocurrió en el casting, que implicó reunir a personalidades tan distintas que, puestas una junto a otra, parecen parte de una colección provocadora.

La campaña de esta cuarta temporada jugó con esa idea, al presentar a los habitantes como figuras de colección, cada una con cualidades y una promesa de juego. Hay actores con décadas frente a la cámara, creadores nacidos en redes, cantantes, conductores y rostros formados en concursos.

Rosa María Noguerón, productora del reality, y los participantes contaron a EL UNIVERSAL qué habilidad llevarán al encierro.

Ella presume que su reparto ya consiguió que buena parte del público celebrara los nombres.

“Todos nuestros castings han sido maravillosos, pero con este digo: ¿qué vamos a hacer en la quinta temporada?”, comenta.

En redes, destaca, aparecieron bromas sobre el presupuesto y mensajes de aprobación.

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La respuesta también alcanzó a quienes antes habían rechazado la invitación. Una figura buscada en otras temporadas llamó recientemente para pedir un lugar y todavía podría sumarse a la casa.

Para Noguerón, esa llamada muestra cuánto ha cambiado la percepción del programa. Entrar no sólo significa dejar el teléfono, la familia y el control de la propia imagen durante más de 10 semanas, sino exponerse ante una audiencia que puede redescubrir a quien creía conocer.

Cuando se cierre la puerta, prevé, comenzarán rumores de todo tipo, que son parte de la magia del reality show. “Nadie es mi novio y todos son mis favoritos”, bromea al recordar que el año pasado le atribuyeron romances con dos habitantes casados.

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“Yo no gano nada favoreciendo a uno o a otro. El sentir del público lo vemos en el voto. No hay nada más inteligente que dejar que la casa tenga su propio pulso”, añade.

Además de nuevos integrantes que, adelanta, se anunciarán hoy, ve varias sorpresas incluso en las habitaciones, que tendrán colores pensados en mantenerlos motivados y otros para bajarles el ritmo.

Esta noche, promete Noguerón, al cerrar la puerta comenzará un juego difícil de descifrar.

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