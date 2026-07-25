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Ciudad Victoria.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una segunda persona, por su probable participación en el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.
Se trata de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, que se ubica en el municipio de Ciudad Madero.
Según la información oficial, la detención fue como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.
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Esta persona está relacionada con los hechos registrados en la Academia Militarizada. Fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial, misma que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La señora Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, también confirmó esta noche la información a través de su cuenta de Facebook: “Amigos y amigas, confirmo. Ya lo detuvieron. Ya me dijo el papá de mi Dafne”.
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