Ciudad Victoria. – El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó la detención de una persona relacionada con la investigación en torno a la muerte de la adolescente Dafne “N” en las instalaciones de una academia militarizada en el municipio de Ciudad Madero.

El funcionario señaló que desde el primer minuto este caso se ha investigado como feminicidio y que no se ha reclasificado, como se comentó en redes sociales.

Al garantizar certeza en la investigación subrayó que la Fiscalía de Tamaulipas trabaja con estricto apego a derecho, protegiendo el debido proceso, a fin de detener a los responsables de la muerte de la menor y garantizar justicia.

Tras reconocer la indignación que ha provocado la muerte de Dafne en la sociedad, el fiscal Govea aclaró que la investigación por la muerte de la adolescente Dafne nunca fue reclasificada y que, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, la carpeta de investigación se abrió bajo el protocolo para investigar el delito de feminicidio.

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En entrevista, el fiscal general del estado precisó que algunas versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto cambio en la tipificación del caso son incorrectas y pidió ceñirse a la información derivada de la investigación ministerial.

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"Se ha difundido y se ha dicho que hubo una reclasificación. Esto es inexacto. Desde el inicio, desde que se tuvo conocimiento y por la naturaleza propia del hecho puesto en conocimiento, se inició bajo este protocolo", afirmó.

Fiscalía de Tamaulipas confirma una detención por el feminicidio de Dafne Zapata; descarta reclasificar el delito. Foto: Especial.

El funcionario detalló que la investigación comenzó el pasado 17 de julio y desde entonces se han desarrollado diversos actos ministeriales, entrevistas, incluso a menores de edad que se encontraban en la academia militarizada, y peritajes especializados que han permitido reconstruir el contexto en el que ocurrió el fallecimiento de la menor.

Respecto a la primera persona detenida por el caso, el fiscal también hizo una precisión sobre la forma en que se ha realizado la aprehensión.

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Aclaró que la captura no ocurrió porque la persona hubiera acudido voluntariamente a rendir declaración, como trascendió inicialmente, sino que previamente ya había sido entrevistada como parte de la investigación y posteriormente acudió a las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia propia, momento en el que fue detenida.

"Es importante hacer esa precisión porque realmente las entrevistas y el cúmulo de información proporcionada por diversas personas, entre ellas adolescentes que estuvieron en ese campamento, fueron recabadas ya con anterioridad", explicó.

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Señaló que precisamente ese conjunto de testimonios, junto con las diligencias ministeriales y los análisis periciales, permitió realizar un análisis contextual de los hechos y establecer líneas sólidas de investigación.

Sobre el desarrollo de las indagatorias, el fiscal indicó que, por el sigilo del proceso, no puede revelar el grado de participación que tendría la persona detenida ni otros detalles específicos de la investigación.

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Dafne tenía 13 años de edad. Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

No obstante, confirmó que la Fiscalía ya identificó inconsistencias entre algunos de los testimonios obtenidos durante la investigación y la evidencia científica recabada por los especialistas.

"Hay versiones que algunas de las personas que fueron entrevistadas durante la investigación simplemente no tienen concordancia con la causa de la muerte establecida científicamente", sostuvo y reafirmó que la investigación sigue su curso.

El titular de la Fiscalía subrayó que la causa del fallecimiento ya fue plenamente determinada mediante estudios forenses.

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"Ya se ha dicho: la causa de la muerte ya se conoce. Fue asfixia por sumersión", puntualizó.

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Explicó que esa conclusión se alcanzó tras la práctica de diversos estudios de criminalística de campo, análisis periciales en materia de mecánica de lesiones y de hechos, la autopsia correspondiente y otros trabajos especializados.

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De acuerdo con el fiscal, esos dictámenes permitieron establecer que las circunstancias en las que ocurrió el deceso no corresponden con la secuencia de hechos narrada por algunas de las personas entrevistadas durante la investigación.

El fiscal general reiteró que la Fiscalía continuará desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer totalmente el caso y fincar las responsabilidades que correspondan conforme avancen las investigaciones. "Seguiremos investigando y trabajando", concluyó.

dmrr/cr