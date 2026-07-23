Robert Lewandowski es uno de los fichajes estrella para la siguiente temporada de la Major League Soccer (MLS). El delantero polaco es nuevo futbolista del Chicago Fire.

Lewy ya debutó en la liga estadounidense, el fin de semana, en la derrota de su equipo frente al Inter Miami; sin embargo, esto apenas comienza para el conjunto de Chicago y el exfutbolista del Barcelona.

Además de brillar y consolidarse en la MLS, Lewandowski debe enfrentar a tres clubes de la Liga MX en la edición de este año de la Leagues Cup. Necaxa, Santos y Cruz Azul , serán los rivales mexicanos para el Fire.

"No es la primera vez que conozco equipos de México. Creo que estos partidos pueden ser muy interesantes, no solo para nosotros, también para los aficionados. Contra equipos de México siempre tenemos esa sensación de duelo y también de querer ganar. Espero que al final Chicago Fire gane", declaró Lewandowski a ESPN.

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Los partidos de Robert Lewandowski en la Leagues Cup

Los tres rivales que enfrentará en la League Cup 2026 visitarán el Toyota Park, casa del Chicago Fire. A continuación, dejamos los tres partidos con horario del centro de México.

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Contra Necaxa – 6 de agosto/ 18:30

Contra Santos – 9 de agosto/ 18:00

Contra Cruz Azul – 13 de agosto/ 19:00

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