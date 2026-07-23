El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, decisión que sustenta en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

Esta medida, que entra en vigor en la medianoche entre el jueves y el viernes, coincide con la expiración del actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington y profundiza la guerra comercial desatada con varios países, como Brasil.

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

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A través de un duro comunicado, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que "ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista", Estados Unidos "optó por manipular un tema tan importante" para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país sudamericano en la última semana, tras el gravamen del 25% que entró en vigor el miércoles por supuestas prácticas "desleales".

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Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), los nuevos aranceles elevarán hasta el 37.5% la carga acumulada sobre las exportaciones del gigante sudamericano.

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La presidencia brasileña advirtió que iniciará "de inmediato los trámites para activar (...) la Ley de Reciprocidad" comercial que el Congreso aprobó el año pasado".

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"Brasil viene siendo reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los fuertes compromisos asumidos en la lucha contra el trabajo forzado", recordó.

Chile dice que negociará con EU

El gobierno de Chile dijo contar "con una sólida institucionalidad laboral" y que "negociará" con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que Trump impuso aranceles.

La Cancillería chilena señaló que "el gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación".

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El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida porque, dijo, afecta "la competitividad" de las exportaciones nacionales y genera "incertidumbre para miles de productores y trabajadores".

"Lamentable", dice Japón

Japón consideró "lamentable" el anuncio de nuevos gravámenes. "A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajado forzado", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

Kihara aseguró que Tokio y Washington comparten la opinión de que el acuerdo comercial bilateral alcanzado el año pasado, que incluía la reducción de aranceles sobre automóviles, permanece sin cambios, y que ambas partes continúan comprometidas con su implementación.

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La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

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Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR. Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados.

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