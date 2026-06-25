Tokio.- Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el jueves la zona costera al norte de Japón durante la hora punta matutina, pero la agencia meteorológica nacional indicó no había peligro de tsunami y no se reportaron lesiones graves.

El temblor sacudió decenas de localidades del noreste de Japón y también se sintió levemente en la capital, Tokio. Se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes temblores, incluido uno en diciembre que provocó, durante una semana, un aviso de precaución ante un posible mega-terremoto.

En la localidad de Hashikami, una directora de escuela relató cómo su auto se sacudió lateralmente debido al sismo mientras manejaba hacia el trabajo. Los niños que ya estaban en la escuela estaban a salvo, dijo, aunque algunos lloraban de miedo.

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El terremoto —que tuvo su epicentro frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate— tuvo una magnitud de 7.2, actualizada tras una lectura inicial de 6.9, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ocurrió a una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas), añadió. El Servicio Geológico de Estados Unidos también reportó el temblor y cifró su magnitud en 6.9.

Por lo menos ocho personas resultaron heridas en las prefecturas norteñas de Aomori e Iwate, informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. La prensa japonesa no reportó que hubiese heridos en estado crítico y las lesiones que se reportaron fueron principalmente por caídas o tras ser golpeadas por objetos que caían.

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En Tokio, la primera ministra, Sanae Takaichi, dijo a reporteros que el equipo de emergencia de su gobierno está “poniendo las vidas de las personas primero”, mientras evalúa la información y se prepara para operaciones de ayuda, si es necesario. Instó a los residentes en las regiones afectadas a tener precaución ante posibles réplicas.

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Suspenden clases y servicio de tren por sismo en Japón

Tomoko Nagane, directora de una escuela primaria en la localidad de Hashikami, en la prefectura de Aomori, dijo a NHK que las clases fueron canceladas por el día y que todos los niños han regresado a casa sanos y salvos.

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Las imágenes de la televisora pública japonesa NHK mostraron que varias localidades fueron afectadas, incluidas Sendai y Morioka, y que dijeron que sintieron el temblor durante un par de minutos pero que no han visto daños. Los videos mostraban a las personas desplazándose como de costumbre.

La compañía East Japan Railway Co., que opera trenes en las regiones nororientales, dijo que algunas corridas de tren bala y otras líneas locales han sido suspendidas temporalmente para revisiones de seguridad.

Las plantas e instalaciones de energía nuclear, incluida de Fukushima Daiichi, que resultó dañada por el enorme terremoto y tsunami de 2011, y una instalación de reprocesamiento de combustible gastado en Aomori, no han reportado ninguna anomalía por el terremoto, dijo el principal portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

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Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las zonas más propensas a terremotos en el mundo.